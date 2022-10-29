محافظ سوهاج: لدينا وفرة في السلع ونتابع باستمرار أي محاولة لزيادة الأسعار

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أنه لدينا وفرة في السلع بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك تكليفات بمتابعة أي محاولة للاحتكار.



وقال طارق الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، نتابع باستمرار أي محاولة لزيادة الأسعار بدون مبرر.

وتابع محافظ سوهاج، سيتم التعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين، من أجل العمل على منع الاحتكار، والعمل على ضبط الأسواق والأسعار.

تقديم السلعة

وأشار طارق الفقي إلى أن هناك تدخلات من الدولة سواء من منافذ القوات المسلحة والشرطة ومعارض الغرفة التجارية، والتي يتم تقديم السلعة بسعر مناسب.