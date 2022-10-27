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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بطريق الطواحين بأخميم

صدى البلد

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بطريق الطواحين بمركز أخميم، بالتعاون مع جهاز تعمير جنوب الصعيد، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف، وأعمال تدبيش ترعة الطواحين المتاخمة للطريق، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف التي تم الانتهاء منها بطول 800 متر، وعرض 11 متر، كما تفقد أعمال التدبيش الجارية بترعة الطواحين، حيث تم الانتهاء من مسافة 2 كيلو متر، موجها بتكثيف الاعمال وسرعة الانتهاء من باقي الطريق.

وذلك مع ضرورة الالتزام بأقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وإنشاء نيوجيرسي على جانبي الطريق للفصل بين الطريق والترع الجانبية، حرصا على سلامة المواطنين.

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يذكر أن أعمال تطوير طريق الطواحين بداية من مسجد الخلوة وحتى طريق أسوان الزراعي، بمسافة 4 كيلو متر، تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير مدخل سوهاج الشرقي، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة طريق الطواحين.

بالإضافة إلى طريق سوهاج أخميم بداية من كوبري أخميم وحتى ميدان الصينية بأخميم بطول 1.7 كيلو متر، وعرض 24 مترا بالحارتين، وتطوير المسافة من الإدارة الزراعية وحتى ميدان الوزات، بتكلفة إجمالية للمشروع تصل  إلى 40 مليون جنيه.

شملت جولة المحافظ اليوم كذلك تفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك، وتطوير الجزيرة الوسطى بطريق سوهاج/ أخميم، والتي تتم في المسافة من كوبري أخميم وحتى ميدان الصينية، بطول كيلو و700 متر.

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