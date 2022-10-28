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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يشهد ختام دوري مستقبل وطن

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أمين عام الحزب، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، فعاليات ختام دوري مستقبل وطن للموسم الرابع، وذلك بملاعب جامعة سوهاج، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج.

واللواء محمد مصطفى أمين عام حزب مستقبل وطن بسوهاج، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بسوهاج، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، ولفيف من القيادات التنفيذية وأهالي سوهاج.

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محافظة سوهاج

بدء الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها  المباراة النهائية التي أقيمت بين فريقي "الطواحين" بمركز سوهاج، و"عرابي" بمركز طما، والتي انتهت بفوز فريق "الطواحين" وحصوله على كأس البطولة، وأعلن النائب أشرف رشاد تصعيد الفريقين معا للمشاركة في دوري مستقبل وطن على مستوى الجمهورية.

وعقب اللقاء، سلم محافظ سوهاج، الميداليات والكؤوس، لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل فريق الطواحين على المركز الأول، وكأس البطولة، وفريق عرابي على المركز الثاني، وفريق عرب الأطاولة بأخميم على المركز الثالث.

ومن جانبه أوضح عرفات الهواري مسئول تنظيم دوري مستقبل وطن بسوهاج أن الدوري هذا العام شارك به 554 فريق من مختلف قرى ومدن المحافظة، يضمون قرابة 5540 لاعب مشارك.

ولفت إلى أنه تم تقسيم الدوري هذا العام إلى 4 مراحل تشمل المرحلة الأولى القرى، والمرحلة الثانية تصفيات المركز، والمرحلة الثالثة تصفيات المحافظة، وصولا إلى المرحلة الرابعة والتي تشمل التصفيات على مستوى الجمهورية

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