إلغاء امتحانات شهر أكتوبر قبل انعقادها بساعات .. شائعة جديدة تنفيها التعليم

إلغاء امتحانات شهر اكتوبر قبل انعقادها بساعات ، شائعة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، وهو ما اصاب عددا من اولياء الامور والطلاب بالبلبلة ، حيث تساءل الجميع عن صحة هذه الشائعة.

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرار رسمي من وزير التربية والتعليم بـ إلغاء امتحانات شهر اكتوبر قبل انعقادها بساعات .

شائعة إلغاء امتحانات شهر اكتوبر

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء شائعة إلغاء امتحانات شهر اكتوبر قبل انعقادها بساعات التي يحاول البعض الترويج لها عبر السوشيال ميديا ، مشددة على أن جميع القرارات الرسمية الصادرة عن وزير التربية والتعليم تصدر فقط على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنطلق غدا امتحانات شهر أكتوبر في جميع مدارس الجمهورية لطلاب صفوف النقل الدراسين في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 وفقا للجداول المعلنة من جانب المديريات والادارات التعليمية في مختلف محافظات مصر ، مشيرةً إلى أن امتحانات شهر اكتوبر المقرر انطلاقها غدا لطلاب صفوف النقل هي أول امتحانات شهرية يخوضها الطلاب في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تضع وزارة التربية والتعليم جداولها.

وتقتصر اسئلة امتحانات شهر أكتوبر على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال شهر أكتوبر الذي يعد أول شهر في الدراسة ، ويخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة ، ويوضع الامتحان بمعرفة موجه المادة ، ويتم عقد امتحانات شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

معلومات هامة عن امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي

امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي ستكون ورقية وليست إلكترونية

امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي لن تكون مركزية بجدول موحد على مستوى الجمهورية

امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي ستكون على مستوى الإدارة التعليمية

التعليم تنفي دمج مقررات اكتوبر ونوفمبر في امتحان واحد

ونفت وزارة التربية والتعليم شائعة ترحيل مقرر امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المدارس لشهر نوفمبر لطلاب المنهج الجديد"الصفين الرابع والخامس الابتدائي" كالعام الماضي.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم ضم مقررات اكتوبر ونوفمبر في امتحان واحد لطلاب المنهج الجديد"الصفين الرابع والخامس الابتدائي" .

وأضافت الوزارة : سيتم عقد امتحانات شهر اكتوبر لطلاب المنهج الجديد"الصفين الرابع والخامس الابتدائي" في المنهج المقرر الذي تم شرحه في شهر اكتوبر فقط دون ضم مقرر شهر نوفمبر فيه.