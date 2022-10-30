مروة صبري ترد على منتقدي هيفاء وهبي: حد وصى عليها تتصور من زاوية ضلمة

علقت الإعلامية مروة صبري على الانتقادات التي تعرضت لها النجمة هيفاء وهبي بعد ظهورها في المؤتمر الصحفي لحفلها بموسم الرياض.

وقالت مروة صبري خلال حلقتها ببرنامجها "قعدة ستات"، إن الإضاءة تشكل عاملًا أساسيًا في التصوير ومن الممكن أن تظهر الشخص في أحسن شكل أو العكس.

واستكملت مروة صبري حديثها: الرجالة طول الوقت يفرجوا ستاتهم على هيفاء وهبي ويقولولهم شوفوا هيفاء، دلوقت بقى هما اللي يفرجوا رجالتهم ويقولولهم هي دي هيفاء؟ على فكرة أنا قابلت هيفاء في الساحل ومشفتش في جمالها الحقيقة قعدت اتأمل فيها ساعة واقول ايه الجمال ده ماشاء الله وشها وجسمها مفيهمش غلطة.



وأضافت مروة صبري: أكيد حد وصى عليها عشان يصورها من الزاوية الوحشة والضلمة دي ويطلعها بالشكل ده، جربوا بنفسكم تتصوروا صورة بدون إضاءة وشوفوا شكلكم هتطلعوا ازاي.