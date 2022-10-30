مدرب المصري يكشف سر تألق أحمد الشيخ مع إيهاب جلال

علق حمد إبراهيم المدرب العام في الجهاز الفني لفريق المصري على فوز الفريق على إنبي بهدفين في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز هذا الموسم.



قال حمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نعتمد على الأداء الجماعي للفريق وليس الفرديات وكل اللاعبين يعملون بشكل مميز ويساعدان بعضهما البعض".



أضاف: "الأهم بالنسبة لنا الأداء والثلاث نقاط معا، وهذا ما نعمل عليه في كل مباراة"



وعن أحمد الشيخ: "لاعب مميز وعندما يدخل في نظام الفريق يتألق وإيهاب جلال يمنحه دائما الأريحية والثقة ولذلك يتألق"



وختم حديثه قائلا: "الأهم بالنسبة لنا تطور الفريق في كل مباراة يخوضها في الدوري"