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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق فعاليات القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن

صدى البلد

 انطلقت فعاليات القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العاصمة الأردنية عمان اليوم /الأحد/، بمشاركة عدد من الوزراء العرب العاملين في قطاع الأعمال وتطوير المشاريع.

وتهدف القمة - التي انطلقت بحضور رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة نائبا عن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والتي تعقد برعايته - إلى جمع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في مختلف الدول العربية في لقاء لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تهدف القمة، التي تعد الأولى من نوعها وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إلى التعامل مع مصادر التمويل المتنوعة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها على التوسّع، في ظل تحديات تواجه هذه المشاريع خلال السنوات الأخيرة، وبات من الضروري التغلب عليها عبر إتاحة فرص جديدة، ووضع هذه المشاريع على مسار من النمو والازدهار. 

وتعمل القمة، في بيان للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، كمنصة لصناع القرار المحليين والدوليين من القطاعين العام والخاص لمساندة وضع السياسات الشاملة والاستراتيجيات المطلوبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية.

وتركّز محاور القمة، التي يحضرها شركات خاصة ومستثمرون مصريون، على مناقشة "الفرص خارج الحدود"، من خلال مواضيع فرعية ستعرض على مدار 3 أيام منها فرص الوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة العالمية، والفرص المالية والنمو الأخضر والرقمنة والابتكار.

كانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) دعت ما يقارب من 600 مشارك من مختلف الدول العربية والمؤسسات الدولية من رياديي الأعمال والمستثمرين في مجال الأعمال والاقتصاديين والجهات والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة لمناقشة فرص الأعمال الإقليمية والدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة العربية عبر 20 جلسة رئيسية لمتحدثين دوليين و10 ورش عمل جانبية تنظمها مؤسسات إقليمية.

فعاليات القمة العربية العاصمة الأردنية عمان ولي العهد الأردني

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