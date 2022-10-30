في ذكرى ميلاده.. أهم المحطات في حياة المفكر والكاتب السيد ياسين

يصادف اليوم، ذكرى ميلاد المفكر والكاتب والمحلل السياسى والاجتماعى السيد ياسين، حيث ولد عام 1931 بالإسكندرية.

وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة القاهرة فى علم الاجتماع والعلوم السياسية.

وعمل بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائي، وسافر إلى فرنسا ليدرس القانون والعلوم الاجتماعية فى جامعتى ديجون (1964 - 1966) وباريس (1966).

وخلال تواجده فى فرنسا اهتم بعلم الاجتماع الأدبى الذى كان لا يزال ناشئا وقتها، وكذلك علم الاجتماع السياسى، وشارك فى تأسيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بعد عودته إلى مصر.

وتولى رئاسة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فى الفترة من 1975 إلى 1994م وأسس خلال رئاسته للمركز وحدة الدراسات الاجتماعية.

وشغل منصب الأمين العام لمنتدى الفكر العربى فى الأردن (1990 ـ 1997)، وعمل مساعدًا بوزارة الخارجية، ومديرا بوزارة البحث العلمى، وأستاذًا لعلم الاجتماع السياسى فى المركز الوطنى للابحاث الاجتماعية والعلوم الجنائية، ورئيسًا للجنة رصد المتغيرات الوطنية، إلى جانب عضويته بالمجلس الأعلى للثقافة.

مؤلفاته

من مؤلفاته أسس البحث الاجتماعى 1963، التحليل الاجتماعى للأدب 1970، الشخصية العربية بين مفهوم الذات وصورة الآخر، 1973، الصهيونية أيدلوجية عنصرية 1977، السياسة الجنائية المعاصرة: دراسة نقدية للدفاع الاجتماعى 1977، دراسات فى السلوك الإجرامى، الشخصية العربية بين تصور الذات ومفهوم الآخر، مصر بين الأزمة والنهضة، تحليل مفهوم الفكر القومى 1987، تحولات الأمم والمستقبل العالمي، 2010، آفاق المعرفة فى عصر العولمة 2011م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الشعب على منصة التاريخ 2013، صعود وسقوط حركات الإسلام السياسى، ما بعد الثورة: الزمن التنموى والتحديث الحضارى.

تكريمه

حصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة مصر عام 1996، وسام العلوم والفنون والآداب مصر عام 1995، وسام الاستحقاق الأردنى من الطبقة الأولى (المملكة الأردنية) عام 1992، جائزة أفضل كتاب فى مجال الفكر عن كتاب "الوعى التاريخى والثورة الكوينية" "معرض القاهرة الدولى للكتاب" عام 1995، جائزة سلطان بن على العويس (الإمارات العربية المتحدة ) عام 2013.