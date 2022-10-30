زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

واقعة حزينة عاشتها عروسة بمحافظة سوهاج شاء القدر أن لا تكتمل فرحتها والتي طال انظارها يوم زفافها ليكون اليوم التي ترتدي فيه الأبيض وتبدأ حياتها الجديدة مع زوجها أن ترتدي والداتها هي الآخر الأبيض ولكن إلى دار الخلد.

مأساة عروس سوهاج

ودعت عروس يوم زفافها وقبل الفرح بدقائق حيث سبقت العروس والداتها لعمل جلسة تصوير وتركت الأم بالمنزل لتعد لها عشاء الزواج ولتسبقها فور الانتهاء من العشاء ولكن يشاء القدر أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء إعدادها الطعام وتتفاجـأ العروس بالخبر الحزين في ليلة عرسها .

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