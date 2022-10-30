نشرة أخبار العالم| في نهاية ولايته.. الرئيس اللبناني يغادر قصر بعبدا.. الأمن يطلق النار على مظاهرات الطلاب في إيران.. وبدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم، الأحد، العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة، وتصدر ذلك:

بدء مراسم مغادرة الرئيس اللبناني لقصر بعبدا في نهاية ولايته

بدأت مراسم مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون قصر الرئاسة ببعبدا في نهاية ولايته الرئاسية التي تنتهي منتصف ليل غد، الاثنين.

وتم وضع السجاد الأحمر من باب القصر الرئيسي حتى خارج المدخل الرئيسي للقصر والمتواجد أمامه منصة ليلقي من عليها الرئيس عون كلمة للأعداد الكبيرة من مناصريه المتواجدين خارج البوابة الرئيسية للقصر حول المنصة.

ومن المقرر أن يخرج الرئيس عون من باب القصر سيرا على الأقدام على السجاد الأحمر الذي يقف حوله من بدايته كبار الموظفين في قصر الرئاسة لتوديع الرئيس فور خروجه، بالإضافة إلى عدد من المسئولين، وبامتداد السجاد الأحمر تقف فرق من الحرس الجمهوري لعزف السلام الوطني للبنان والموسيقات العسكرية حتى خروج عون إلى خارج القصر ليلقي الكلمة وسط مناصرية أمام بوابة القصر الخارجية.

الأمن يطلق النار على مظاهرات الطلاب في إيران

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة إطلاق الأمن الإيراني النار على طلاب جامعة "يزدان بناه" غرب البلاد، وذلك بعد محاصرتهم في حرم الجامعة.

واندلعت اليوم عدة مظاهرات عارمة في مدن وجامعات إيرانية تنديدًا بقمع الشرطة رغم تهديدات الحرس الثوري التي أطلقها محذرًا المحتجين من استمرار التظاهر.

ونظم الطلاب تظاهرات كبيرة في كلية التقنية بجامعة طهران، ومشهد، وسوهانك بطهران، ومنام جامعة أمير كبير في أراك.

وأفاد موقع "إيران إنترناشيونال"، بأن عناصر الباسيج ارتدوا ملابس مدنية ودخلوا إلى الحرم الجامعي في طهران، رافعين هتافات مؤيدة لترهيب الطلاب المحاصرين.

وأطلقت قوات الأمن رصاص الصيد ضد المواطنين الذين جاؤوا لمساعدة الطلاب المحاصرين في كلية التقنية بمنطقة أمير أباد. كما أغلقت قوات الأمن الشارع المؤدي إلى أزقة الجامعة.

الحرس الثوري يتوعد

وفي وقت سابق، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، المتظاهرين من أن السبت سيكون "آخر يوم" يخرجون فيه إلى الشوارع، وذلك وسط تجدد اشتباكات الأمن مع طلاب داخل الجامعات، وتحركات منددة بـ"الشغب" خرجت لدى تشييع ضحايا إطلاق نار بمرقد ديني في شيراز، في حادث تبناه تنظيم داعش.

وأثناء تشييع ضحايا إطلاق النار في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم في شيراز، خاطب سلامي المحتجين قائلاً: "لا تخرجوا إلى الشوارع اليوم هو آخر أيام الشغب".

ودعا سلامي من قال إنهم "عدد محدود من الشبان المغرر بهم" إلى وقف "الشغب"، و"ألا يصبحوا بيادق بين يدي الأعداء". وأضاف: "لا أحد سيسمح بأن تثار أعمال شغب في إيران".

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجازها لدى ما يسمى "شرطة الأخلاق" في سبتمبر الماضي.

وتحولت الاحتجاجات إلى ثورة شعبية شارك فيها إيرانيون غاضبون من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للنظام الإيراني منذ ثورة 1979، وفقاً لـ"رويترز". وقالت جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 250 متظاهراً سقطوا واُعتقل الآلاف في أنحاء إيران.



بدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

فتحت مراكز الاقتراع في البرازيل أبوابها أمام 156 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية للاختيار بين رئيس البلاد السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) والرئيس المنتهية ولايته "جايير بولسونارو" البالغ 67 عاما.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم، الأحد، أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعلن بعد ساعتين أو ثلاثة ساعات من موعد إغلاق المراكز.

يذكر أنه في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في البرازيل والتي نظمت في 2 أكتوبر الجاري، حصل "لولا دا سيلفا" على 48% من الأصوات مقابل 43% لـ"جايير بولسونارو".



مُستوطنون إسرائيليون يُحطمون عشرات السيارات الفلسطينية

حطم مستوطنون إسرائيليون، عشرات السيارات في عدد من الأحياء القريبة من مستوطنة "كريات اربع"، التي نفذ فيها فلسطيني هجوما أسفر عن مقتل مستوطن.

وقالت ناشطة في منظمة السلام الإسرائيلية (بتسيلم)، إن العشرات من السيارات تعرضت للتحطيم والتهشيم من قبل مجموعات المستوطنين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

ووقع أمس هجوم استهدف إيتمار بن جفير، عضو الكنيست المتطرف المعروف بمواقفه المناهضة للفلسطينيين، واستشهد منفذ العملية محمد الجعبري، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه ينتمي لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس".

وقام المستوطنون بمهاجمة سيارات المواطنين الفلسطينيين في عدة شوارع.