عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نشرة أخبار العالم| في نهاية ولايته.. الرئيس اللبناني يغادر قصر بعبدا.. الأمن يطلق النار على مظاهرات الطلاب في إيران.. وبدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم، الأحد، العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة، وتصدر ذلك:

بدء مراسم مغادرة الرئيس اللبناني لقصر بعبدا في نهاية ولايته

بدأت مراسم مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون قصر الرئاسة ببعبدا في نهاية ولايته الرئاسية التي تنتهي منتصف ليل غد، الاثنين.

وتم وضع السجاد الأحمر من باب القصر الرئيسي حتى خارج المدخل الرئيسي للقصر والمتواجد أمامه منصة ليلقي من عليها الرئيس عون كلمة للأعداد الكبيرة من مناصريه المتواجدين خارج البوابة الرئيسية للقصر حول المنصة.

ومن المقرر أن يخرج الرئيس عون من باب القصر سيرا على الأقدام على السجاد الأحمر الذي يقف حوله من بدايته كبار الموظفين في قصر الرئاسة لتوديع الرئيس فور خروجه، بالإضافة إلى عدد من المسئولين، وبامتداد السجاد الأحمر تقف فرق من الحرس الجمهوري لعزف السلام الوطني للبنان والموسيقات العسكرية حتى خروج عون إلى خارج القصر ليلقي الكلمة وسط مناصرية أمام بوابة القصر الخارجية.

الأمن يطلق النار على مظاهرات الطلاب في إيران

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة إطلاق الأمن الإيراني النار على طلاب جامعة "يزدان بناه" غرب البلاد، وذلك بعد محاصرتهم في حرم الجامعة.

واندلعت اليوم عدة مظاهرات عارمة في مدن وجامعات إيرانية تنديدًا بقمع الشرطة رغم تهديدات الحرس الثوري التي أطلقها محذرًا المحتجين من استمرار التظاهر.

ونظم الطلاب تظاهرات كبيرة في كلية التقنية بجامعة طهران، ومشهد، وسوهانك بطهران، ومنام جامعة أمير كبير في أراك.

وأفاد موقع  "إيران إنترناشيونال"، بأن عناصر الباسيج ارتدوا ملابس مدنية ودخلوا إلى الحرم الجامعي في طهران، رافعين هتافات مؤيدة لترهيب الطلاب المحاصرين.

وأطلقت قوات الأمن رصاص الصيد ضد المواطنين الذين جاؤوا لمساعدة الطلاب المحاصرين في كلية التقنية بمنطقة أمير أباد. كما أغلقت قوات الأمن الشارع المؤدي إلى أزقة الجامعة.

الحرس الثوري يتوعد

وفي وقت سابق، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، المتظاهرين من أن السبت سيكون "آخر يوم" يخرجون فيه إلى الشوارع، وذلك وسط تجدد اشتباكات الأمن مع طلاب داخل الجامعات، وتحركات منددة بـ"الشغب" خرجت لدى تشييع ضحايا إطلاق نار بمرقد ديني في شيراز، في حادث تبناه تنظيم داعش.

وأثناء تشييع ضحايا إطلاق النار في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم في شيراز، خاطب سلامي المحتجين قائلاً: "لا تخرجوا إلى الشوارع اليوم هو آخر أيام الشغب".

ودعا سلامي من قال إنهم "عدد محدود من الشبان المغرر بهم" إلى وقف "الشغب"، و"ألا يصبحوا بيادق بين يدي الأعداء". وأضاف: "لا أحد سيسمح بأن تثار أعمال شغب في إيران".

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجازها لدى ما يسمى "شرطة الأخلاق" في سبتمبر الماضي.

وتحولت الاحتجاجات إلى ثورة شعبية شارك فيها إيرانيون غاضبون من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للنظام الإيراني منذ ثورة 1979، وفقاً لـ"رويترز". وقالت جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 250 متظاهراً سقطوا واُعتقل الآلاف في أنحاء إيران.


بدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

فتحت مراكز الاقتراع في البرازيل أبوابها أمام 156 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية للاختيار بين رئيس البلاد السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) والرئيس المنتهية ولايته "جايير بولسونارو" البالغ 67 عاما.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم، الأحد، أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعلن بعد ساعتين أو ثلاثة ساعات من موعد إغلاق المراكز.

يذكر أنه في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في البرازيل والتي نظمت في 2 أكتوبر الجاري، حصل "لولا دا سيلفا" على 48% من الأصوات مقابل 43% لـ"جايير بولسونارو".


مُستوطنون إسرائيليون يُحطمون عشرات السيارات الفلسطينية

حطم مستوطنون إسرائيليون، عشرات السيارات في عدد من الأحياء القريبة من مستوطنة "كريات اربع"، التي نفذ فيها فلسطيني هجوما أسفر عن مقتل مستوطن.

وقالت ناشطة في منظمة السلام الإسرائيلية (بتسيلم)، إن العشرات من السيارات تعرضت للتحطيم والتهشيم من قبل مجموعات المستوطنين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

ووقع أمس هجوم استهدف إيتمار بن جفير، عضو الكنيست المتطرف المعروف بمواقفه المناهضة للفلسطينيين، واستشهد منفذ العملية محمد الجعبري، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه ينتمي لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس".

وقام المستوطنون بمهاجمة سيارات المواطنين الفلسطينيين في عدة شوارع.

نشرة أخبار العالم فلسطين ايران الرئيس اللبناني الانتخابات البرازيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

موضوعات متعلقة

البرازيل .. بدء التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

حاول الهروب من إيران لألمانيا.. حكاية جثة بطائرة ركاب في مطار فرانكفورت

فلسطين.. استهداف عنيف لمراكب الصيادين بالأسلحة الرشاشة

الرئيس اللبناني معارض شرس بعد انتهاء فترة ولايته.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الإعفاء من أجرة المواصلات والضرائب.. بشرى سارة للمسنين في مصر

فى موسمه .. أهم فوائد الرمان الصحية

رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

نشرة أخبار العالم| في نهاية ولايته.. الرئيس اللبناني يغادر قصر بعبدا.. الأمن يطلق النار على مظاهرات الطلاب في إيران.. وبدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

الفتاة الذهبية.. سارة سمير تحطم 3 أرقام قياسية في بطولة أفريقيا للأثقال

الهند.. انهيار جسر مكتظ بالمارة وسقوط 400 فرد في النهر| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس مخدوعة فيها .. منتجات غذائية تدمر الجسم | تحذير هام

رئيس الأركان يتفقد مشروع إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

ماذا يحدث عند خلط العسل مع الكركم وتناول كوب منه يوميا؟

الطفلة كبرت.. تعرف على عمر لينا أحمد الفيشاوى وقصة وشم على ساقها

فيديو

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

انهارت من البكاء|القصة الكاملة لـ دنيا بطمة مع محمد الترك بعد اتهامه بالخيانة والعنف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ