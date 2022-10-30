بنسبة شفاء 99% .. تفاصيل العلاج بالأكسجين النشط خلال 8 جلسات فقط

قال الدكتور نادر المصري استشاري العلاج بالأكسجين النشط، إن الجهاز المناعي ليس عضوا ولكن يوجد في جسم الإنسان، ومن الممكن أن تحدث إصابة للإنسان بمرض مناعي وتختلف الأمراض المناعية علي سبيل المثال البهاق والأكزيما و ايضا الروماتويد هو مرض مناعي ينتج عنه تهيج والتهاب مفاصل الجسم .

كما أكد الدكتور نادر المصري، خلال استضافته مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "انا والطبيب" على قناة "صدي البلد"، أنه يمكن علاج المرض المناعي عن طريق تثبيط الجهاز المناعي وأيضا من الممكن إعطاء المريض الاكسجين النشط لإعادة جهاز المناعة الي طبيعته و علاج المريض من الروماتويد .

وأوضح ، أنه في خلال ٨ جلسات من علاج بالأكسجين النشط يمكنك التخلص من المرض المناعي بنسبة شفاء تصل الي ٩٩ ٪ .