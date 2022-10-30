متخصص في أبحاث تحلية المياه: العالم يعيش علي 3% فقط من نسبة المياه.. والتغيرات المناخية لها تأثير على الاقتصاد.. ومصر لجأت للتحلية بسبب الزيادة السكانية| حوار بالفيديو

الدكتور سيد العجوز

تحلية المياه في مصر تقوم به عن طريق الطاقة المتجدد لأنها لا تسبب تغيرات مناخية

الزيادة السكانية أجبرت الجميع على التوسع في مشاريع تحلية المياه

التغيرات المناخية يهلك الاقتصاد ونخسر أموالا كثيرة بسببه والتشجير هو الحل

أصبحت التغيرات المناخية قضية عالمية تشغل أذهان الجميع في العالم، كما أنها تمثل تهديدا لكافة الدول، فيما يتعلق باستدامة الثروات الطبيعية، وكذلك مستقبل معظم الكائنات الحية على سطح الأرض بسبب الكوارث الطبيعية، ونتيجة لتلك التداعيات التي يشهدها الكوكب تستضيف مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، جميع قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (cop27)، لإيجاد حلول تمكننا من السيطرة على التغيرات المناخية المتسارعة وتيرتها بشكل كبير في الأونة الأخيرة.

ونظرآ لقلة الموارد المائية الموجودة علي سطح الكرة الأرضية والتي قد تشهد نقص إضافي بسبب التغيرات المناخية، تكثف مصر جهودها حاليا لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، بهدف إتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة.

والتقي موقع صدى البلد الدكتور السيد عبد العظيم العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية أستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا، والمتخصص في إبحاث تحلية المياه، والذي جاء اسمه للعام الثالث علي التوالي في قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم، للحديث عن مجالات تحلية المياه في ظل التغيرات المناخية.

ما هي أهمية تحلية المياة ؟

بتأكيد هناك أهمية كبيرة لتحلية المياة فجميع دول العالم في الوقت الحالي تعيش في حالة تصحر وقلة المياه حيث أن المياه التي تتواجد علي الكرة الأرضية الصالحة الشرب والزراعة هي 3% فقط من نسبة المياة وأن 97% الباقية هي مياه مالحة تتواجد في البحار والمحيطات وأن مع الزيادة السكانية يحدث استخدام واستهلاك بصورة أكبر للمواد المائية، ولذلك يلجأ الجميع الآن إلي عمل محطات ومشاريع عملاقة لتحلية المياة لمواجهة مشكلة النقص المائي .

كيف نقوم بتحلية المياه في الوقت الحالي في ظل التغيرات المناخية ؟

في الوقت الراهن ونظرآ للتغيرات المناخية والتي تستضيف مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، جميع قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (cop27)، كمحاولة لإيجاد حلول للتقليل من وتيرتها، فإن الاتجاه الآن إلي تحلية المياة بالطاقة الشمسية حيث لها العديد من المميزات فهي طاقة متجددة ونظيفة ولا يصدر منها أي انبعاثات تلوث البيئة وتحدث خلل في المناخ، وأنها علي عكس الطاقة التقليدية والتي ليست طاقة مستمرة وان لها إحتياطي من الوارد نفاذه في اي وقت .

ما هي التقنيات الحديثة في مجال تحلية المياه ؟

كما ذكرنا من قبل فهي الاعتماد علي الطاقة الشمسية حيث أن التقنيات القديمة والتقليدية التي كنا نعتمد عليها في تحلية المياة كانت تحدث الكثير من الاثار السلبية علي المناخ حيث أن تمن تحلية 1 جرام مياه يؤدي إلي إنتاج عدد كبير من غاز ثاني أكسيد الكربون الضار، وأن إستخدام الطاقة الشمسية يقضي علي إنبعاثات أي غازات لثاني اكسيد الكاربون اثناء عملية تحلية المياة .

كيف قامت الدولة المصرية بمواجة مشكلة نقص المياة والتصحر المائي الذي يعيشه العالم ؟

نحن في مصر لم نكن من اوائل الدول التي بدأت في عمل محطات لتحلية المياة فالمصريين لم يسمعوا او يعتدوا علي كلمات مثل تحلية المياة أو محطات تحلية المياة ولكن نظرآ للزيادة السكانية الكبيرة سارعت الدولة المصرية في عمل مشروعات عملاقه في مجال تحلية المياه واصبحت مناطق مثل الساحل الشمالي وجنوب سيناء مناطق كبيرة مليئة بتحليلة المياة لخدمة المواطنين من تلك المناطق.

كيف تعمل محطات تحلية المياة في مصر وما هي الحلول الجديدة ؟

مثر حصرت علي عمل اختيار اماكن تحلية المياه تكون في مناطق يتواجد بها طاقة جديدة ونظيفة بحيث علا تأثر علي البيئة ولا تحدث اي تغيرات مناخية فتم الاعتماد علي طاقة الرياح وطاقة الشمس لعمل تحلية للمياة .

ويعد من الحلول الحديثة في مجال تحلية المياه ومفيدة البيئة والمناخ إيضآ هو زيادة المساحات الخضراء والتشجير حيث تعمل الأشجار علي تقليل نسب غاز ثاني اكسيد الكربون وتحويلة إلي اوكسجين الذي يعمل على احداث ترطيب في الجو ويكون سحب ممطره نستفيد منها بعد ذلك.

ما المقتراحات التي قد تساعدنا في التقليل من التغيرات المناخية ؟

أكيد علي فكرة ضروة التشجير وزيادة النسب الخضراء خصيصآ في المدن الصحراوية الجديدة فلها العديد من المميزات والفوائد الكبيرة والهائلة، فإن مع زيادة عدد الاشجار نعمل علي تقليل الطاقة التي نستخدمها ونقلل الدعم، واضوح الدكتور العجوز أننا بإعتمادنا علي زيادة عدد الاشجار سوف نحافظ علي البيئة وسوف تقدم لنا إنخفاض كبير في درجات الحرارة وأن مع حدوث هذا الأمر سوف لن نحتاج إلي كثرة استخدام التكيفات والتي تستخدم الكثير من الطاقة الكهربائية وبالتالي نستهلك الكثير من الوقود والدعم ونكلف الاقتصاد المصري العديد من الأموال وأننا اذا زرعنا فقط الاشجار وفرنا اموال طائلة وحافظنا علي البيئة وسوف تقدم لنا إيضآ مظهر جميل خلاب ومريح للنظر و الاعصاب .