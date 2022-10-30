جيهان السيد: منتخب تنس السيدات سيضم وجوها جديدة

أعربت جيهان السيد مدرب منتخب مصر سيدات تنس الطاولة عن سعادته بنتائج الناشئين والناشئات في بطولة مصر الدولية التي تقام حاليا بالصلاة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وأضاف جيهان خلال تصريحاتها: البطولة فرصة للاعبين الصغار لاكتساب خبرات جديدة والتعود علي أجواء البطولات الدولية وحققنا نتائج جيدة بكافة الإعمار السنية وحتي البنات الذي خرجوا من المنافسة قدموا أداء رائع ولعبنا مواجهات قوية تشير لمستقبل كبير ينتظرهم.

وأوضحت: هنا جوده حققت الذهبية وقالت إن أصعب مبارياتها امام سارة ياسر فهذا يؤكد قوة لاعبينا والمباراة والنتيجة كانت قريبه للغاية.



وأردفت: سينضم العديد من الوجوه الجديدة مع منتخب مصر خصوصا لاعبي ١٧ عاما رأيت مستوياتهم وهناك عدد من الفتيات المميزين سيتم ضمهم لمنتخب مصر.

وأكملت : مصر الأقوى أفريقيا ولكن مستويات لاعبي الهند مرتفعة للغاية ولفتت انتباهي ولكن لاعبي مصر نجحوا في تقديم مباريات قوية ومنهم من انتصروا عليهم.



واختتمت جيهان السيد تصريحاتها: منتخب السيدات يستعد حاليا لبطولة افريقيا التي تقام العام القادم ومؤهله لمونديال ٢٠٢٤ وسنخوض تدريبات ومواجهات قوية الفترة المقبلة لتحقيق التأهل وأملنا تحقيق ميدالية في الأولمبياد بمجموعة النجوم الحاليين.