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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتصدر ترتيب بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

صدى البلد

نجح أبطال مصر في تحقيق المركز الأول ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة ببطولة مصر الدولية التي أقيمت في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الحالي.

واستطاع أبطال مصر الذين شاركوا ببطولة مصر الدولية في أعمار 11 و13 و15 و17 و19 على صعيد الناشئين والناشئات تحقيق المراكز الأولى بالبطولة حيث أحتل 3 ابطال من مصر المركز الأول ومثلهم المركز الثاني و4 أبطال نجحوا في تحقيق المركز الثالث.

ونجح محمد وليد في تحقيق الفوز في المباراة الختامية والأخيرة بالبطولة على مروان جمال ليحقق وليد المركز الأول ويحصد مروان جمال المركز الثاني.

وفي منافسات تحت 17 سنة للناشئين فاز ياسين جابر بالمركز الأول على مؤمن صلاح.

وكانت قد فازت هنا جودة بالمركز تحت 19 عاما وحصول رؤى الناغي على المركز الثالث بنفس المسابقة.

وحققت حبيبة الباسومي المركز الثاني في منافسات تحت 15 عاما فيما حصدت رؤى صلاح على المركز الثالث في منافسات تحت 17 عاما كما حصلت كل من ندى البدوي ودليلة محجوب على المركز الثالث بمنافسات تحت 11 سنة.

وأقيمت منافسات الناشئات في الفترة ما بين 24 وحتى 26 بجميع أعمار الناشئات بداية من 11سنة وحتى 19عاما، فيما اقيمت منافسات الناشئين من يوم 28 وحتى 30 أكتوبر.

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