الكيلو بـ 1.4 مليون جنيه.. أسعار الذهب اليوم 31-10-2022

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

أسعار الذهب محليا



ونرصد خلال السطور التالية أسعار الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.





مشغولات ذهبية

عيار 24 الأغلى سعرا

ووصل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1400جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين 1283جنيها .



عيار 21 الأكثر مبيعا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1225جنيها .



الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1050جنيها .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14



وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو817جنيها.

عيار 12 الأقل سعرا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 700 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 9800جنيها.

كيلو الذهب يقترب من المليون ونصف

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 1.400 مليون جنيه

أسعار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب العالمية عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية عند 1647دولار للأوقية

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوي المحلي تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبير مرتبط بزيادة أسعار صرف الدولار الأمريكي

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.