قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على شخصين بـ آلة حادة

جدد قاضي المعارضات حبس، شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتعدي على شقيقين بـ أله حادة وإحداث إصابات بهما بالقاهرة.

ألة حادة

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على شقيقين بـ أله حادة وإحداث إصابات بهما بالقاهرة.

أله حادة

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل وبصحبتها "طالبين بإحدى المدارس كائنة بدائرة القسم- مصابان بجروح متفرقة" بتضررهم من طالب بذات المدرسة- مقيم بدائرة القسم لقيامه بالتعدى على الطالبين بالضرب باستخدام أله حادة وإحداث إصابتهما ، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم حول لعب كرة القدم أثناء تواجدهما بدائرة القسم تم ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته أله حادة المستخدم فى الواقعة.

اعترف بارتكاب الواقعة

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بقيام المصابين بإحداث إصابته "بجرح قطعى" تم إتخاذ الإجراءات القانونية.