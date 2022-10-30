عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد مصطفى: الحكومة البريطانية مهلهلة وهناك أسر تأكل طعاما منتهي الصلاحية

صدى البلد

قال الإعلامي خالد مصطفى، إن المخابرات الروسية بدأت في التفتيش عن استهداف خط الغاز الخاصة بها؛ ووصلت إلى أن بريطانيا هي من تقف وراء هذا الأمر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن «الحكومة البريطانية مهلهلة، والسهام موجهة لريشي سوناك من الشارع والمعارضة، وهناك حالة من السخط داخل المعارضة، واتهموا سوناك بالإهمال لعدم حضوره قمة المناخ».

وتابع أن «الحكومة البريطانية واقعة في شبر مياه؛ ويبحثون عن خطة اقتصادية لإنقاذ اقتصاد البلاد، ولندن لا تملك السيولة سوى في احتياطات البنك المركزي، واقترب حجم الدين الداخلي لديها من 3 تريليون جنيه إسترليني»، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي البريطاني يواجه مصاعب ومشكلات.

وأوضح أن بريطانيا لا تهتم بأزمة التغيرات المناخية على الإطلاق، لافتًا إلى وجود خلل في القيادة البريطانية، وهناك أسر تشتري طعام منتهي الصلاحية نتيجة لانخفاض أسعاره، مؤكدًا وجود شركات خدمات بريطانية تعاني من التراجع، والأزمة السياسية والاقتصادية هناك انعكست على المواطنين.

وأكد أن بريطانيا تحتاج إلى 200 مليار جنيه إسترليني؛ لتخطي أزمتها الاقتصادية التي تعيشها حاليًا، لافتًا إلى وجود رسائل خاصة بالحرب الأوكرانية على هاتف ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة؛ وهناك مشكلات في كل ركن من أركان المملكة المتحدة حاليًا.

الحكومة البريطانية أحمد موسى البنك المركزي المملكة المتحدة التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

الدولار سينهار قريبا.. اقتصادي أمريكي يطلق تحذيرًا بسبب ديون الولايات المتحدة

كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

فرج عامر يكشف عن مفاجأة حول مراقب مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مرتضى منصور قدم استقالته من رئاسة الزمالك لوزير الشباب والرياضة.. تفاصيل

عددهم 40 ألفا.. موعد نقل موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية وأماكن إقامتهم

رغم اتفاق ثلاثي الأطراف.. روسيا ترفض المشاركة في تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية

دار الإفتاء: تفسير الأحلام والرؤى والمنامات جائز شرعا

طفيل القطط ..عدوى جديدة تهدد سكان العالم

الرد سيكون قاسيا.. حرس الحدود البيلاروسي يهدد أوكرانيا بعدم القيام بأعمال استفزازية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الـ1000 جنيه بـ 350 جنيها| احذروا.. عصابات لبيع الفلوس المزورة تنتعش على فيسبوك

من الأجمل.. إليسا وأروى تتألقان بنفس الفستان| شاهد

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. شاهد

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ