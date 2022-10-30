خالد مصطفى: الحكومة البريطانية مهلهلة وهناك أسر تأكل طعاما منتهي الصلاحية

قال الإعلامي خالد مصطفى، إن المخابرات الروسية بدأت في التفتيش عن استهداف خط الغاز الخاصة بها؛ ووصلت إلى أن بريطانيا هي من تقف وراء هذا الأمر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن «الحكومة البريطانية مهلهلة، والسهام موجهة لريشي سوناك من الشارع والمعارضة، وهناك حالة من السخط داخل المعارضة، واتهموا سوناك بالإهمال لعدم حضوره قمة المناخ».

وتابع أن «الحكومة البريطانية واقعة في شبر مياه؛ ويبحثون عن خطة اقتصادية لإنقاذ اقتصاد البلاد، ولندن لا تملك السيولة سوى في احتياطات البنك المركزي، واقترب حجم الدين الداخلي لديها من 3 تريليون جنيه إسترليني»، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي البريطاني يواجه مصاعب ومشكلات.

وأوضح أن بريطانيا لا تهتم بأزمة التغيرات المناخية على الإطلاق، لافتًا إلى وجود خلل في القيادة البريطانية، وهناك أسر تشتري طعام منتهي الصلاحية نتيجة لانخفاض أسعاره، مؤكدًا وجود شركات خدمات بريطانية تعاني من التراجع، والأزمة السياسية والاقتصادية هناك انعكست على المواطنين.

وأكد أن بريطانيا تحتاج إلى 200 مليار جنيه إسترليني؛ لتخطي أزمتها الاقتصادية التي تعيشها حاليًا، لافتًا إلى وجود رسائل خاصة بالحرب الأوكرانية على هاتف ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة؛ وهناك مشكلات في كل ركن من أركان المملكة المتحدة حاليًا.