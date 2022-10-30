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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد بدء تصوير مسلسل بابا المجال النجم مصطفى شعبان

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

يبدأ المخرج أحمد خالد موسى تصوير مسلسل بابا المجال» والذى يخوض به الفنان مصطفى شعبان السباق الدرامى خلال شهر رمضان القادم منتصف شهر نوفمبر القادم.

ويواصل أحمد خالد موسى معاينة أماكن التصوير، وتجرى الجهة المنتجة التعاقد مع باقى فريق العمل للإعلان عن جميع التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

ويشارك فى المسلسل باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمود حافظ، مها نصار، محمد كشك، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم، محمد رضوان، وتدور أحداث العمل فى إطار الدراما الشعبية.

وفى سياق آخر، ينتظر المخرج أحمد موسى، عرض مسلسل مهب الريح»على إحدى المنصات الإلكترونية، للفنانة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، هدى المفتي، مؤمن نور، نهى عابدين،على الطيب، وتدور أحداث المسلسل فى عالم المحاماة، حيث تعتمد القصة على وجود مكتب محاماة يمتلكه إياد نصار ويعمل فيه معظم أبطال العمل.

مصطفى شعبان بابا المجال مسلسل بابا المجال أحمد خالد موسى

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