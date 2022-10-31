5 أحداث تعليمية هامة يشهدها الطلاب والمعلمين في نوفمبر 2022

يشهد العام الدراسي 2022 / 2023 خلال شهر نوفمبر عددا من الاحداث الهامة التي ينتظرها الطلاب والمعلمين في مصر ، وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز هذه الاحداث المقرر حدوثها خلال شهر نوفمبر 2022 .

استكمال امتحانات شهر اكتوبر 2022

تستكمل جميع مدارس الجمهورية امتحانات شهر اكتوبر لصفوف النقل ، والتي انطلقت امس الاحد الموافق 30 اكتوبر 2022 ، ومن المقرر أن تستمر امتحانات شهر اكتوبر خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر 2022 وفقا لجداول امتحانات شهر اكتوبر المعلنة من جانب المديريات والادارات التعليمية .

وتعد امتحانات شهر اكتوبر المقرر انطلاقها غدا لطلاب صفوف النقل هي أول امتحانات شهرية يخوضها الطلاب في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

تفعيل مبادرة انا المعلم وسند المعلم

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إطلاق مشروع "أنا المعلم" و"سند المعلم" وذلك بدءًا من شهر نوفمبر 2022

و أشار وزير التربية والتعليم إلى أن منصة "أنا المعلم" هو برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين، ويشارك فيه شبكة من تجار مصر، ويمول مرحلته الأولى البنك المركزي، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تأكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع، وبناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين، وتحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع، فضلًا عن تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.

كما أوضح الوزير أن البرنامج يوفر للمعلمين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية التي تمنح خصومات مميزة؛ تقديرًا للمعلمين وجهودهم في بناء مصر، كما يمنح البرنامج للمعلمين كوبونات بقيمة مالية وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا يمكنهم بهذه الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء التربوي مرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة من بينها: التنمية المهنية المستدامة، وإسهامات المعلم في برامج التطوير، ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة، وغيرها.

أما بالنسبة لمشروع "سند المعلم"، أوضح الدكتور رضا حجازي أنه يتضمن عدد من الخدمات وهي: خدمة "اقبض بدري"، وخدمة "عروض التقسيط"، وخدمة "أدفع فواتيرك"، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات وزيادة الخدمات التي سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين؛ لتمكينهم من مواجهة الأزمات، ومنوهًا عن أن المشروع يقوم بتنفيذه شركة مصرية متخصصة في الخدمات المالية، وحاصلة علي ترخيص من البنك المركزي المصري.

اعتماد الاحصاء الاستقرارى الخاص بالعملية التعليمية 2022

تنتهي مديريات وإدارات التربية والتعليم يوم 3 نوفمبر المقبل من اعتماد الاحصاء الاستقرارى لبيانات الفصول الدراسية والمدارس والطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسى الحالى 2022 / 2023.

وتجري الآن وزارة التربية والتعليم تحديث وتدقيق بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية الخاصة بها ويشمل الاحصاء الاستقراري لبيانات المدارس :

قيام مسئولي أقسام الاحصاء بالإدارات التعليمية التابعة من الإنتهاء من تسجيل بيانات مسئولي وحدات المدارس بكل مدرسة.

قيام المدارس بالانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على المواد والفصول الدراسية ، بإستخدام التطبيق الالكتروني المخصص لذلك.

قيام المدارس بالانتهاء من تسجيل الاحداثيات الجغرافية لكل مدرسة على التطبيق الالكترونية المخصص لذلك من خلال الاستمارة لبيانات التلميذ

استكمال الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين وظيفة معلم مساعد (معلم فصل)

أعلنت الحكومة الجدول الزمني، الذي أعده الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط.

ويعقد الاختبار للمتقدمين من سوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل ، بينما تعقد امتحانات محافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر ، ثم محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر، ويجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر ، ومحافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر ، وتليها محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من نفس الشهر، ثم محافظة كفر الشيخ يومي 16 و 17 نوفمبر ، والمنيا يومي 19 و20 نوفمبر، والشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر ، والإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر ، والفيوم 30 نوفمبر .

عقد امتحانات شهر نوفمبر

تعقد في نهاية شهر نوفمبر 2022 امتحانات الشهر الثاني من الدراسة ، وتستهدف امتحانات شهر نوفمبر أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني وتكون على مستوى المدرسة.