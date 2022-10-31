صبا مبارك عن فيلم بنات عبدالرحمن:" مجازفة مش ندمانة عليها"

تحدثت الفنانة صبا مبارك، عن فيلم بنات عبدالرحمن، قائلة:" الفيلم أخد وقت طويل في كتابة وتطوير حوار الفيلم"،واعجبت بالفيلم من البداية".

وأضافت "صبا مبارك" خلال حوارها ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، "شاركت في إنتاج الفيلم ووضعت فلوس من أجل ضمان إنتاج فيلم تجاري وفني ينال إعجاب الجميع"، مسترسلة: ردود أفعال المشاهدين كانت غير متوقعة وإيجابية".

واسترسلت:" معنديش استعداد اشارك في عمل فني مش هبقى مبسوطة فيه..وشاركت في الفيلم وأنا مبسوطة".

وأكملت: اعمل في مجال الإنتاج السنيمائي منذ 7 سنوات، ولكن فيلم بنات عبدالرحمن أول فيلم سنيمائي أقوم بإنتاجه بأموالي الخاصة، متابعة: الفيلم مجازفة مش ندمانة عليها".

