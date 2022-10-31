لعشاق السباقات.. فيراري تكشف عن سيارتها الهجينة لسباق لومان | صور

كشفت فيراري بعد انتظار طويل عن سيارتها الجديدة Le Mans Hypercar التي من المقرر أن تنافس العام المقبل في بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي لرياضة السيارات " WEC" .

فيراري 499P

اختار فريق فيراري اسم "499P" لتسمية السيارة الجديدة، حيث أستخدم الفريق نفس الاسم منذ عقود، ويشير "499" إلى السعة بالسنتيمتر المكعب لكل أسطوانة بينما يمثل الحرف "P" النموذج الأولي، ويوجد في قلب الماكينة المكهربة محرك V6 سعة 3.0 لتر مع زوج من الشواحن التوربينية.

فيراري 499P

يولد محرك الاحتراق المثبت في الخلف قدرة قصوى تبلغ 680 حصانًا (500 كيلووات) للتوافق مع اللوائح المنظمة للسباق، ويعمل مع محرك كهربائي مثبت في المقدمة بقوة 272 حصانًا (200 كيلو واط)، ويستمد الطاقة اللازمة من بطارية مشتقة من سيارات F1 بقوة 900 فولت يتم إعادة شحنها أثناء التباطؤ والكبح بواسطة محرك الاحتراق، وترتبط مجموعة نقل الحركة بناقل حركة تسلسلي بسبع سرعات.

فيراري 499P

اختبرت فيراري سيارة 499P أكثر لمسافة 7500 ميل (12000 كيلومتر) باستخدام نموذجين أوليين وسيتم اعتمادها بالكامل قبل نهاية العام، ومن المقرر أن يبدأ ظهورها الأول في رياضة السيارات في منتصف مارس 2023 خلال الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للسيارات الكهربائية الهجينة في سباق سيبرينج 1000 ميل.