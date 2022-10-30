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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تتجسس على لامبورجيني من خلال هوراكان STO .. فيديو وصور

صدى البلد

تقوم الشركات المصنعة للسيارات في كثير من الأحيان بمقارنة منتجاتها مع الشركات المنافسة لها، وأخرها فيراري التي قامت باختبار سري لسيارة هوركان STO من منافستها الشهيرة لامبورجيني.

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لامبورجيني هوركان STO  

يقوم سائق الاختبار بكل ما في وسعه لإحداث خلل في توازن السيارة، مم يجعلها تهتز بشدة حول الحلبة وتمر عبر العوائق، حيث تقوم فيراري بتقييم التعامل مع STO.

يقوم سائق اختبار فيراري بالتحقق من عدة أمور هامة في السيارة مثل نظام التعليق، والتوجيه بأربع عجلات، ونظام متطور للتحكم في الجر، وتوجيه ثابت النسبة. 

لامبورجيني هوركان STO  

تعتمد السيارة لامبورجيني هوركان STO  على محرك V10 سعة 5.2 لتر ينتج 630 حصانًا (470 كيلووات) و 417 رطلاً (565 نيوتن متر) يقود العجلات الخلفية، لتحقيق أقصى استفادة من هذا الإنتاج تحتوي STOعلى ألياف كربونية لأكثر من 75 بالمائة من هيكلها، وزجاج أمامي خفيف الوزن، وعجلات من المغنيسيوم.

لامبورجيني هوركان STO  

تتسارع لامبورجيني هوركان STO من وضع الثبات وصولاً إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) 3.0 ثانية فقط، ويتطلب الوصول إلى 124 ميلاً في الساعة (200 كم / ساعة) 9.0 ثوانٍ فقط، وتبلغ السرعة القصوى 193 ميلاً في الساعة (310 كم / ساعة).

 

عندما أطلقت هوركان STO وصفت لامبورجيني النموذج بأنه يقدم "عددًا لا نهائيًا من مجموعات الطلاء والتشطيب" عبر برنامج Ad Personam، ويبلغ سعرها 327,838 دولار.

لامبورجيني هوركان STO  

ليس من الواضح ما إذا كانت فيراري تقيس إصدار هوركان STO فقط للبيانات العامة أو ما إذا كانت الشركة لديها سيارة في الاعتبار لهذه المقارنة، حيث تنشغل فيراري في القوت الحالي بتطوير العديد من المنتجات المستقبلية.

 

تظهر لقطات التجسس فيراري تستخدم سيارة اختبار مقتبسة من إصدار روما الشهير، وتقول الشائعات إنه طراز مستقبلي يعمل بمحرك V12 سيحل محل إصدار فيراري 812، بالإضافة إلى تأكيد الشركة أن السيارة الكهربائية قادمة في عام 2025. 

هوراكان STO لامبورجيني فيراري لامبورجيني هوركان

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