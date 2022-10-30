جنرال موتورز تتخذ موقفا من تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه

أوقفت شركة جنرال موتورز العملاقة للسيارات إعلاناتها على تويتر الآن بعد أن أصبح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المنافسة هو صاحب منصة التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة المؤقتة في الوقت التي تحاول فيه جنرال موتورز التعرف على الاتجاه الذي يسير فيه تويتر.

تعتبر جنرال موتورز أولى شركات صناعة السيارات الكبرى قياما بهذه الخطوة، وقالت الشركة لشبكة CNBC "نحن نتعامل مع تويتر لفهم اتجاه النظام الأساسي في ظل ملكيتهم الجديدة، كما هو الحال في مسار العمل المعتاد مع حدوث تغيير كبير في النظام الأساسي للوسائط، فقد أوقفنا مؤقتًا إعلاناتنا المدفوعة.

وقد يكون هذا التحرك طبيعيًا بالنسبة لشركة جنرال موتورز، ولكن حتى كتابة هذه السطور ، فهي شركة صناعة السيارات الكبرى الوحيدة التي علقت إعلاناتها تويتر في ضوء استحواذ ماسك على المنصة الشهيرة.

وفي نفس السياق علقت شركة سيتروين الفرنسية من خلال تغريده على تويتر قائله "مرحبًا بكم في منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها أحد منافسينا".

وفقًا لـ وول ستريت جورنال، طلبت ما يقرب من اثنتا عشرة علامة تجارية إيقاف إعلاناتها مؤقتًا على تويتر، مما دفع ايلون ماسك لمخاطبة المعلنين على وجه التحديد من خلال منشور طويل، والتي من المفارقات أنها لا تتناسب مع تويتر، حيث يحدد الموقع عدد أحرف التغريدة بـ280 حرفاً فقط.

يقول في منشور ايلون ماسك أن "الإعلان عندما يتم بشكل صحيح، يمكن أن يسعدك ويسليك ويعلمك؛ ويمكن أن يعرض لك خدمة أو منتجا لم تكن تعلم بوجوده من قبل ولكنه مناسب لك.

وواصل شكر العلامات التجارية التي ما زالت تقوم باستخدام المنصة، حيث أنهى رسالته بعبارة "دعونا نبني شيئًا استثنائيًا معًا"، وفي الوقت الحالي لن تقوم جنرال موتورز ببناء أي شيء مع ماسك و تويتر، ويبقى موقف العديد من الشركات المنافسة غامضاً لكنه سيتضح في المستقبل القريب.