للشراء من السعودية.. 5 سيارات كروس أوفر صينية جديدة| صور

يحتوي السوق السعودي للسيارات على العديد من العلامات التجارية الصينية التي أصبحت لاعباً ومنافساً قوياً مقارنة بالماضي، وحققت شعبية وانتشارا كبيراً، وخاصة في سيارات الكروس أوفر الرياضية.

ويبحث العديد من المصريين عن شراء سيارات من الخارج بعد قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء سيارات المواطنين المغتربين من قيمة الجمارك والرسوم المستحقة عند استيرادها للبلاد مقابل شروط.

ويستعرض صدى البلد في السياق التالي أسعار ومواصفات 5 سيارات صينية للشراء من السعودية.

هافال جوليان موديل 2022

هافال جوليان موديل 2022

تعتمد السيارة هافال جوليان موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، ونظام دفع أمامي للعجلات.

أسعار السيارة هافال جوليان موديل 2022:

هافال جوليان موديل 2022 الفئة الأولى BASIC بسعر 68.414 ريال.

هافال جوليان موديل 2022 الفئة الثانية ACTIVE بسعر 74.164 ريال.

هافال جوليان موديل 2022 الفئة الثالثة BREMIUM بسعر 83.364 ريال.

جيلي كولراي موديل 2022

جيلي كولراي موديل 2022

تأتي السيارة جيلي كولراي موديل 2022 بمحرك سعة 1.0 لتر فقط، يتكون من 3 أسطوانات متصل بشاحن توربيني، وينتج قوة تصل الى 175 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 255 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي للسيارة، وبفضل هذه الإمكانيات تتسارع من الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، في زمن قدره 7.9 ثانية، وتصل لسرعة قصوى تصل إلى 195 كيلومتر في الساعة، وتبلغ قدرتها على استهلاك الوقود لتر واحد لكل 17.8 كيلومتر.

أسعار السيارة جيلي كولراي موديل 2022:

جيلي كولراي موديل 2022 الفئة الأولى ستاندر بسعر 71,225 ريال.

جيلي كولراي موديل 2022 الفئة الثانية كومفورت بسعر 78,125 ريال.

جيلي كولراي موديل 2022 الفئة الثالثة لكجري SR بسعر 87,325 ريال.

جيلي كولراي موديل 2022 الفئة الرابعة لكجري BR بسعر 88,935 ريال.

السيارة MG HS موديل 2022

السيارة MG HS موديل 2022

تستمد السيارة MG HS موديل 2022 قوتها من خلال محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 210 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك السرعات رباعي السرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة السيارة MG HS موديل 2022:

السيارة MG HS موديل 2022 فئة STD بسعر 89,700 ريال.

السيارة MG HS موديل 2022 فئة COM بسعر 104,650 ريال .

شيري تيجو 7 برو 2023

شيري تيجو 7 برو موديل 2023

تعمل السيارة شيري تيجو 7 برو 2023 بمحرك تيربو 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية بلغت 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد اوامر الانتقال من خلال علبة تروس أوتوماتيكية النقلات تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي.

أسعار السيارة شيري تيجو موديل 2022:

شيري تيجو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 79,120 ريال.

شيري تيجو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 80,500 ريال.

شيري تيجو موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 85,100 ريال.

شيري تيجو موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 86,480 ريال.

[يتور X70 موديل 2023

جيتور X70 موديل 2023

تأتي السيارة جيتور X70 موديل 2023 بمحرك ذو أربعة أسطوانات، سعة 1500 سي سي ينتج قوة تصل الى 154 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات، ونظام جر أمامي، وتتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في خلال 10 ثوان.

أسعار السيارة جيتور X70 موديل 2023:

جيتور X70 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر يبلغ 84,000 ريال.

جيتور X70 موديل 20223 الفئة الثانية بسعر يبلغ 87,458 ريال.