عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين.. سعر كيا سورينتو موديل 2022 في الإمارات| صور

صدى البلد

يضم السوق الإماراتي باقة مميزة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "كروس أوفر" ، وتعتبر كيا سورينتو موديل 2022  واحدة من أبرزها، حيث توفر السيارة الكورية بمجموعة بنظام دفع رباعي وخيارين من المحركات، بالإضافة لتصميمها الخارجي الفاخر، و وسائل الترفيه.

للمصريين.. 5 سيارات سيدان جديدة للشراء من السعودية| صور

الميكانيكي بيقولك.. نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

كيا سورينتو موديل 2022 

مواصفات السيارة كيا سورينتو موديل 2022

تتوفر السيارة كيا سورينتو موديل 2022 في السوق الإماراتي بخيارين من المحركات.

يأتي المحرك الأول رباعي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 178 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 232 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 4 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويوفر المحرك سرعة قصوى للسيارة تبلغ 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلا زمن 10.3 ثانية، ويصل متوسط استهلاك الوقود لـ 7.8 لتر عند قطع 100 كيلومتر في الساعة.

 

بينما يأتي المحرك الثاني للسيارة كيا سورينتو موديل 2022 بـ 6 أسطوانات، وبسعة 3500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 268 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يصل الى 331 نيوتن / متر، وتصل سرعته القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام دفع رباعي، وتبلغ قدرتها على الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 8.7 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 9.7 لتر عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر.

كيا سورينتو موديل 2022 

تتوفر السيارة كيا سورينتو موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4810 مم للطول، و 1900 مم عرض ، ويبلغ ارتفاعها 1900 مم عن سطح الأرض، وقاعدة عجلات 2815 مم، بنما يبلغ أرتفاع الخلوص الأرضي 176 ملم.

كيا سورينتو موديل 2022 

أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2022:

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الأولى 2500 سي سي بسعر 103,000 درهم.

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الثانية 3500 سي سي بسعر 115,000 درهم.

 

كيا سورينتو موديل 2022 كيا كروس اوفر الامارات سورينتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

فرج عامر يكشف عن مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلى

3 قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر

جنون أسعار الذهب.. سعر الجرام يرتفع 100 جنيه اليوم الجمعة 28 - 10 - 2022

موضوعات متعلقة

الميكانيكي بيقولك.. نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

أسعار نيسان سنترا موديل 2023 في مصر | صور

للمصريين.. 5 سيارات سيدان جديدة للشراء من السعودية| صور

بورصة السيارات.. ثبات أسعار نيسان صني موديل 2023 | صور

موفرة للبنزين.. 5 سيارات مستعملة تبدأ بـ 70 ألف جنيه| صور

لكزس ES موديل 2023.. سعرها ومواصفاتها في الإمارات| صور

تويوتا تشوق لإصدار bZ الجديد لدعم خططها الكهربائية| صور

مواجهة بين أفضل السيارات الكهربائية.. أودي ضد BMW.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

تامر أمين : سعر الدولار سينخفض في الفترة المقبلة

آداب يوم الجمعة .. أعمال تضاعف ثوابك في أفضل أيام الله

للمغتربين.. سعر كيا سورينتو موديل 2022 في الإمارات| صور

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

العالم يحبس أنفاسه.. تحذير خطير من نووي كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستًيا جديدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة .. ماذا يفعل كوب من القهوة الخضراء للرجال؟

اتجوزت 9 مرات ومش بصاحب .. إطلالات دينا الراقصة بعد تصريحاتها المثيرة عن الرجال|شاهد

خطأ طبى شوه وجهها.. إطلالات وفاء سالم قبل عمليات التجميل |شاهد

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ