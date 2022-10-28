للمغتربين.. سعر كيا سورينتو موديل 2022 في الإمارات| صور

يضم السوق الإماراتي باقة مميزة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "كروس أوفر" ، وتعتبر كيا سورينتو موديل 2022 واحدة من أبرزها، حيث توفر السيارة الكورية بمجموعة بنظام دفع رباعي وخيارين من المحركات، بالإضافة لتصميمها الخارجي الفاخر، و وسائل الترفيه.

كيا سورينتو موديل 2022

مواصفات السيارة كيا سورينتو موديل 2022

تتوفر السيارة كيا سورينتو موديل 2022 في السوق الإماراتي بخيارين من المحركات.

يأتي المحرك الأول رباعي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 178 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 232 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 4 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويوفر المحرك سرعة قصوى للسيارة تبلغ 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلا زمن 10.3 ثانية، ويصل متوسط استهلاك الوقود لـ 7.8 لتر عند قطع 100 كيلومتر في الساعة.

بينما يأتي المحرك الثاني للسيارة كيا سورينتو موديل 2022 بـ 6 أسطوانات، وبسعة 3500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 268 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يصل الى 331 نيوتن / متر، وتصل سرعته القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام دفع رباعي، وتبلغ قدرتها على الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 8.7 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 9.7 لتر عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر.

كيا سورينتو موديل 2022

تتوفر السيارة كيا سورينتو موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4810 مم للطول، و 1900 مم عرض ، ويبلغ ارتفاعها 1900 مم عن سطح الأرض، وقاعدة عجلات 2815 مم، بنما يبلغ أرتفاع الخلوص الأرضي 176 ملم.

كيا سورينتو موديل 2022

أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2022:

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الأولى 2500 سي سي بسعر 103,000 درهم.

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الثانية 3500 سي سي بسعر 115,000 درهم.