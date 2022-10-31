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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذر برودة الليل.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين

الطقس اليوم
الطقس اليوم

 طقس مائلا للحرارة اليوم الإثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على أن تعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم الإثنين، أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن ساعات الليل ستكون لطيفة حيث تشهد في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

ويشهد صباح اليوم الإثنين، شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة  ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس غدا | حار نهارا واستمرار الأمطار على السواحل الشمالية

الطقس اليوم 

ويشهد الطقس اليوم الاثنين، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 19 درجة

 

الأرصاد درجات الحرارة اخبار الطقس الطقس اليوم طقس

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