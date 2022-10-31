أرفض التنمر..صبا مبارك تدافع عن هيفاء وهبي: سيبوا الناس في حالها

دافعت الفنانة صبا مبارك، عن الفنانة هيفاء وهبي، وذلك بعدما أثارت الفنانة هيفاء وهبي، حالة كبيرة من الجدل في حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب تداول صور صادمة لها، مؤكده: "في قسوة في تعامل الناس مع سن المرأة و الست زي القمر".



وقالت "صبا مبارك" خلال حوارها ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،: "هيفاء وهبي ست زي القمر وحلوة جدا، وواضح إنها كانت واقفة في مكان إضاءته وحشة، وإحنا لو حد صورنا من فوق يبان شكلنا أكبر، ولو صورنا من تحت نظهر متوحشين، بلاش نتكلم بجهل".

وأضافت الفنانة صبا مبارك، : "أنا لا أتحمل التنمر، سيبوا الناس في حالها، لو شخص مش عاجبك شكله بلاش تبص عليه".

ووجهت رسالة للجمهور قائله: "فكروا إن في حاجات ممكن تتقال تجرح، ولو المشاهير بالنسبة لكم بلاستيك بدون قلب ومشاعر دي مش الحقيقة"، لافته: "هيفاء وهبي بعد 5 دقايق طلعت على المسرح وكانت قمر".