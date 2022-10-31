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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بآيات من كتاب الله.. بدء فعاليات افتتاح الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بحضور السيسي

السيسي
السيسي

تلى الشيخ أحمد تميم المراغي، آيات من كتاب الله الكريم، فى بداية افتتاح الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ و السلامة العامة المتطورة بالمقطم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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بث مباشر| السيسي يشهد افتتاح الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ والسلامة العامة

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شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية للسلامة العامة

وعرضت القناة الأولي، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

 

وقد أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

 

السيسي الشبكة الوطنية الموحدة بسام راضي السفير بسام راضي

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