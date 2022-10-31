مصر تحصد المركز الأول في البطولة العربية الخامسة لشباب الكونغ فو

حصدت مصر المركز الأول والترتيب العام في البطولة العربية الخامسة للشباب للكونغ فو ساندا وأساليب التي أقيمت في الصالة الرياضية في مدينة بورسعيد خلال الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر الجاري بمشاركة 9 دول وأكثر من 100 لاعب ولاعبة.

وضمن منافسات الساندا تصدرت مصر بواقع 14 ميدالية ذهبية وميدالية فضية ثم تونس بمواقع 2 ميدالية ذهبية و4 فضية والمغرب في المركز الثالث بميدالية ذهبية و 3 برونزية ثم فلسطين بواقع ميدالية ذهبية و5 فضية و5 برونزية ثم الأردن بواقع 3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية ثم السعودية التي حصدت 3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية وأخيرا اليمن بواقع 4 ميداليات فضية.

وفي منافسات الأساليب تصدرت مصر بواقع 14 ميدالية ذهبية وميدالية فضية ثم تونس في المركز الثاني برصيد ميدالية ذهبية و 3 فضية و2 ميدالية برونزية وفي المركز الثالث جاءت المغرب برصيد ميدالية ذهبية و5 فضية وميدالية برونزية ثم سوريا برصيد ميدالية ذهبية وميدالية فضية ثم فلسطين في المركز الخامس برصيد 2 ميدالية فضية وميدالية برونزية ثم اليمن برصيد 3 ميداليات برونزية ثم موريتانيا برصيد 2 مديالية فضية وميدالية برونزية.

وفي الترتيب العام جاءت مصر في المركز الأول ضمن منافسات الساندا والأساليب بواقع 30 ميدالية إجمالية 28 ميدالية ذهبية و ميداليتين فضيتين وفي المركز الثاني جاءت تونس بإجمالي 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و 2 ميدالية برونزية.

وكان المركز الثالث من نصيب المغرب بإجمالي 15 ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين و 5 ميداليات فضية و 8 ميداليات برونزية وفي المركز الرابع جاءت فلسطين بإجمالي 14 ميدالية بواقع ميدالية ذهبية و 7 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية.

وفي المركز الخامس سوريا بواقع ميدالية ذهبية وأخرى فضية ثم اليمن في المركز السادس بإجمالي 7 ميداليات بواقع 4 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

وفي المركز السابع جاءت دولة المملكة العربية السعودية بإجمالي 7 ميداليات متنوعة بواقع 3 فضية و 4 برونزية ثم دولة الأردن حصدت 6 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية ثم موريتانيا بواقع 3 ميداليات بواقع 2 ميدالية فضية وميدالية برونزية.

وشارك في البطولة العرببة التي تقام لأول مرة على أرض مصر كلًا من: السعودية والمغرب وتونس واليمن و وسوريا وفلسطين والأردن وموريتانيا ومصر الدولة المستضيفة للحدث.