اليوم.. صالون التنسيقية يناقش "معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات"

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالون بعنوان " معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات". يدير الصالون الإعلامية آدا جاد، ويستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في قضايا المجتمع المدني.

وتناقش الجلسة مدى تأثير نمو المجتمع المدني داخل البلاد، وما يواجهه أو يصطدم به من معوقات تتسبب في إعاقة نموه، فضلا عن النظرة التي يشوبها الشك أحيانا وعدم الأمان تجاه تلك المنظمات.

كذلك يناقش الصالون مدى أهمية إعادة صياغة كافة القوانين والتشريعات المرتبطة بمكونات المجتمع المدني، وسبل تفعيل العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، بحيث يمثل جهة ومظلة للمنظمات الحقوقية في دعمها وتدريبها وتوفير بعض التمويل.

يأتي هذا الصالون ضمن سلسلة من الصالونات التي تنظمها التنسيقية ضمن فاعليات دعم الحوار الوطني لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المجتمع والمواطن، في وجود نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف التوصل إلى توصيات وحلول يتم وضعها أمام لجان الحوار الوطني.