عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. صالون التنسيقية يناقش "معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات"

التنسيقية
التنسيقية

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالون بعنوان " معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات". يدير الصالون الإعلامية آدا جاد، ويستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في قضايا المجتمع المدني.

وتناقش الجلسة مدى تأثير نمو المجتمع المدني داخل البلاد، وما يواجهه أو يصطدم به من معوقات تتسبب في إعاقة نموه، فضلا عن النظرة التي يشوبها الشك أحيانا وعدم الأمان تجاه تلك المنظمات.

كذلك يناقش الصالون مدى أهمية إعادة صياغة كافة القوانين والتشريعات المرتبطة بمكونات المجتمع المدني، وسبل تفعيل العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، بحيث يمثل جهة ومظلة للمنظمات الحقوقية في دعمها وتدريبها وتوفير بعض التمويل.

يأتي هذا الصالون ضمن سلسلة من الصالونات التي تنظمها التنسيقية ضمن فاعليات دعم الحوار الوطني لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المجتمع والمواطن، في وجود نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف التوصل إلى توصيات وحلول يتم وضعها أمام لجان الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المجتمع المدني التنسيقية حقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

اتفقوا| الأهلي يزف بشرى سارة لـ كهربا.. تفاصيل

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو

تؤدي للوفاة.. الصحة تكشف 5 أعراض للسكتة الدماغية

وفاة مُعلّم في طابور الصباح بمدرسة بالشرقية

الكيلو بـ 1.4 مليون جنيه.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-10-2022

ترشيحاتنا

بعد تعليق مشاركتها باتفاق الحبوب.. روسيا تكشف موقف شحنات الدول الأفريقية

لتشجيعها.. رئيس هيئة قناة السويس: حوافز كبيرة لسفن تحولت إلى الهيدروجين

2187 موقعا.. السيسي يتفقد مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

عملية جراحية .. مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلي | خاص

بعد سوبر الأهلي والزمالك.. 4 لاعبين جدد يدخلون حسابات فيتوريا

مواطن يقتحم بنكا في لبنان ويهدد بالانتحار للمطالبة بصرف أمواله | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك.. التوقف عن التدخين فى هذه السن يحميك من مخاطر الوفاة

نظام غذائي صحي متوازن.. روشتة من الباحثين لتقليل ومنع آلام النقرس

مؤمنة من الهجمات السيبرانية.. صدى البلد داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

سهل وبيشبع .. طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والخضار

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ