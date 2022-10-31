عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتق شر من أحسنت إليه.. عاطل يقتل مزارعًا لسرقة 1200 جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عبدالملك رجل ستيني بسيط يعمل مزارعا في أحد الأراضي الزراعية في محافظة الدقهلية ؛ خرج عبد الملك ذات يوم في فجر مشرق سعيا للبحث عن رزقه وأمسك بالفأس وبدأ عمله بالأرض الزراعية، وعند شروق الشمس؛ استلقى عبد الملك تحت شجرة كبيرة اعتاد أن يستظل بها حيث يتأمل في السماء حركات العصافير في لحظات سلام وهدوء إلي أن غفل وراح في النوم للمرة الأخيرة في حياته.


1200 جنيه وهاتف صغير

مر ثروت ع. البالغ من العمر ٢٠ عاما عاطل، لشراء سجائر من أحد الأكشاك القريبة من الشجرة التي يستلقي تحتها عبد الملك وإذ لمح بنظره الرجل الستيني وهو سارح في أحلامه مرتديا بنطالا من اللون الرصاصي يضع فيه محفظته بها 1200 جنيه وهاتف صغير وبطاقته الشخصية.

لم يتردد ثروت واتجه نحو عبد الملك وبدأ في سحب الهاتف والمحفظة منه وهو نائم ولكن يشاء القدر أن يستيقظ الرجل الستيني ليفاجأ بجذع شجرة ضربه بها العاطل على رأسه وهشم جمجمته وتركه وفر هاربًا.

المزارع يعطف على العامل

 

كان بيعطف على اللي قتله ويديله فلوس.. بهذه الكلمات بدأت زوجة الرجل الستيني حديثها مع صدى البلد وهي تبكي على فراق زوجها الذي كان معروفاً بطيب الخلق والسمعة حيث طالبت بحق زوجها من الشاب.

هددها بنشر فيديو خاص| التفاصيل الكاملة لابتزاز شاب لفتاة قاصر في الدقهلية

ضبط موظفة بصحة الدقهلية قامت بغسيل 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي

بلاغ بالعثور على جثة مزارع

وتلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من من مركز شرطة تمى الأمديد، بالعثور على جثة أحد الأشخاص فى منتصف العقد السادس من العمر ملقاة أسفل أحد الأشجار على رأس طريق صغير بإحدى الأراضى الزراعية، ويرتدى فانلة نصف كم بيضاء اللون، وبنطلون ترنج رصاصى اللون، وبه إصابة بالرأس وعثر بجيب البنطال على حافظة نقود بها بعض الأوراق والبطاقة الشخصية فقط، ويدعى "عبد الملك أحمد بكر محمد" ٦٥ عاما عامل زراعى، مقيم قرية الخمسة بمركز تمى الأمديد، وهو والد شهيد الواجب الوطنى محمد عبد الملك.


القبض على المتهم

وفي غضون ساعات قليلة، تمكنت مباحث مركز شرطة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص فى منتصف العقد الخامس من العمر ملقاة أسفل أحد الأشجار على رأس طريق صغير لمروى بإحدى الأراضى الزراعية، والقبض على القاتل فى أقل من 24 ساعة.

اخبار محافظة الدقهلية عاطل يقتل مزارع اخبار الحوادث عاطل يقتل رجل ستيني اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

تؤدي للوفاة.. الصحة تكشف 5 أعراض للسكتة الدماغية

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو

غير متوقع .. سر رشاقة علا رامي وخسارة وزنها 10 كيلو

85 مليون جنيه| ميدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن أزمة الزمالك الحالية.. فيديو

الكيلو بـ 1.4 مليون جنيه.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-10-2022

ترشيحاتنا

هل طه وياسين من أسماء النبي وحكم التسمية بهما؟ الإفتاء تجيب

لا مياه ولا كهرباء.. روسيا تعترف بضرب منشآت الطاقة الأوكرانية

استقالة مرتضى منصور.. ماذا دار بين رئيس الزمالك ووزير الرياضة ؟

اتق شر من أحسنت إليه.. عاطل يقتل مزارعًا لسرقة 1200 جنيه

الشركة اعتذرت..سحب قطار تعطل بالخط الثالث للمترو

7 سيارات إسعاف.. الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس العمال بالإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أطعمة تعالج الوسواس القهري| تعرف عليها

الحق نفسك.. التوقف عن التدخين فى هذه السن يحميك من مخاطر الوفاة

نظام غذائي صحي متوازن.. روشتة من الباحثين لتقليل ومنع آلام النقرس

مؤمنة من الهجمات السيبرانية.. صدى البلد داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ