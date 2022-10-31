عاطل ينهي حياة مسن فى الدقهلية .. وأسرة الضحية تطالب بالقصاص

جريمة مأساوية في محافظة الدقهلية.. عامل زراعي في أرضه وبين أحضان نباتاته بمركز تمى الأمديد، أنهكه العمل في ارضه الخضراء فاستلقى أسفل أحد أشجار ليستظل بها ويرتاح قليلاً من تعبه، فغمره النوم، ليرى أحد العاطلين المسن هائماً في نومه، ومبلغ مالي كبير في ملابس المسن وهاتف محمول، ليجري لعاب العاطل ويسول له الشيطان أفكاره ويدفعه نحو الجريمة، ليحمل أحد جذوع الأشجار ويهشم بها رأس المسن، ويسرقه ويفر هارباً، ليتبين في النهاية أن المجني عليه عطف على المتهم وأعتبره كإبنه.

صدى البلد ألتقى زوجة الفقيد عبد الملك احمد بكر ٦٥ عاما، وقالت في حديثها " المجرم قتل الراجل الطيب اللى خيره عليه وكان بيعطف عليه ويديله الفلوس ، المجرم كان بيشرب مخدرات وقتل قبل كده جدته وخرج ومشى فى طريق المخدرات، عاوزه حق جوزى من القاتل اللى مطمرش فيه".

واضافت زوجة المحني عليه، " انا ابنى بطل وضحى عشان مصر ولو عندى اكتر هقدمهم لمصر كمان، ابوه علمه كل حاجه حلوة وحب الوطن متكنش نهايته كده على ايد واحد مجرم زى ده خاين ملوش امان بناشد الرئيس السيسى والقضاء المصرى بأن حق جوزي ييجى ويتعدم ".

كانت قد تمكنت مباحث مركز شرطة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص فى منتصف العقد الخامس من العمر ملقاة أسفل أحد الأشجار على رأس طريق صغير لمروى بإحدى الأراضى الزراعية، والقبض على القاتل فى أقل من 24 ساعة.

وتلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من من مركز شرطة تمى الأمديد، بالعثور على جثة أحد الأشخاص فى منتصف العقد السادس من العمر ملقاة أسفل أحد الأشجار على رأس طريق صغير بإحدى الأراضى الزراعية، ويرتدى فانلة نصف كم بيضاء اللون، وبنطلون ترنج رصاصى اللون، وبه إصابة بالرأس وعثر بجيب البنطال على حافظة نقود بها بعض الأوراق والبطاقة الشخصية فقط، ويدعى "عبد الملك أحمد بكر محمد" ٦٥ عاما عامل زراعى، مقيم قرية الخمسة بمركز تمى الأمديد، وهو والد شهيد الواجب الوطنى محمد عبد الملك.

وبسؤال نجل المجنى عليه ويدعى " أحمد " ٣٤ عاما أقر أن والده كان يعمل بالأرض الزراعية خاصته، وتم العثور عليه متوفيا بمعرفة الأهالى وتبين عدم وجود الهاتف المحمول الخاص به "نوكيا" صغير الحجم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، بالإشتراك مع العقيد محمد الحسينى رئيس فرع بحث شرق الدقهلية، والمقدم أحمد فتح الله وكيل الفرع، والرائد محمد الهلالى، رئيس مباحث تمى الأمديد ومعاونو البحث الجنائى، وأسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الجريمة ثروت عبد الرحمن منصور محمد " ٢٠ عاما عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم ٢٩٤١ لسنة ٢٠٢٢ جنح تمى الأمديد سرقة دراجة بخارية، والمحكوم عليه فيها غيابياً لمدة ٦ أشهر.

و عقب تكثيف الإجراءات تمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وأضاف أنه كان بصحبة المجنى عليه بالأرض الزراعية خاصته وشاهد بحوزته مبلغ مالى حال قيامه بشراء السجائر، فاحتدت إليه فكرة سرقته، واستغل استغراقه بالنوم، وعاجله بالضرب على رأسه بجذع شجرة أودت بحياته، وأرشد عنها وتم ضبطها.

وأرشد عنها وتم ضبطها، واستولى على مبلغ مالى ١٢٠٠ جنيه، والهاتف المحمول، وأنفق مبلغ ٢٠٠ جنيه، وضبط بحوزته مبلغ ١٠٠٠ جنيه وهاتف محمول.