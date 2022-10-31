محافظة البحيرة.. إحالة 68 من العاملين بالمصالح الحكومية والمنشآت الطبية للتحقيق

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية علي المنشآت الحكومية والخدمية والطبية.

وأسفرت الحملات عن إحالة:

- 47 من العاملين بالمصالح الحكومية والخدمية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى

-21 من العاملين بالمنشآت الطبية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

يأتي ذلك فى إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.