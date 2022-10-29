إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي في البحيرة

أصيب قبل قليل، عدد 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية أبو الجود التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص، يفيد وقوع حادث بالطريق الزراعي أمام قرية أبوالجود، أسفر عن إصابة عدد 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي لنلقي العلاج اللازم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كلا من، "مختار محمد عبد الفتاح" 34 عاما، مقيم بكفر الدوار، مصاب بسحجات وكدمات، "منار محمد عبد الفتاح" 45 عاما، مقيم بكفرالدوار، مصاب بكدمات وسحاجات، "معتصم محمد محمود" 9 سنوات، مصاب بجروح وسحجات وكدمات، "مصعب احمد الشافعى" 38 عاما، مقيم بأبوحمص، مصاب بكدمات وسحجات، "منال عبدالفتاح غريب" 30 عاما، مقيم بكفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات، "وجيه منصور ابو سعد" 18 عاما، مقيم بكفرالدوار، مصاب بجرح بالرأس، و"مجدي محمد علي" 6 سنوات، مقيم بكفرالدوار، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.