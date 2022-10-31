أفشة يشارك صورًا برفقة الخطيب على انستجرام

نشر مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي صورة تجمعه برئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتغزل افشة في الكابتن محمود الخطيب خاصة مع مناسبة عيد ميلاده، وتفاعل الجمهور عبر السوشيال ميديا بالاعجابات.

وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعدما تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

و يلتقي الأهلي بالداخلية يوم الأربعاء المقبل، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.



ويدخل المارد الأحمر، مواجهة الداخلية بمعنويات مرتفعة بسبب تتويجه بلقب السوبر، على حساب الزمالك، الذي تلقى هزيمة بثنائية خلال المواجهة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية الموافق 28 من أكتوبر الجاري.