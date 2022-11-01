خبراء يعددون إنجازات الرئيس السيسي على مستوى التعليم الثانوي والفني.. ويؤكدون: التعليم الفني هو الأساس والجميع أصبح يتهافت عليه بعد الطفرة الكبيرة

خبير تعليم: السيسي وضع مصر على خارطة الدول الصناعية بإنشاء الجامعات التكنولوجية

خبير تربوي: طفرة كبيرة شهدها التعليم الفني والثانوي في عهد الرئيس السيسي

خبير تعليم الرئيس السيسي أحداث تطورا كبير في التعليم الفني غيرت وجهة نظر المجتمع نحوه

طفرة هائلة شهدتها منظومة التعليم الأساسي الثانوي، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولى الرئيس اهتمامًا غير مسبوق لمنظومة التعليم الثانوي علي مستوي الثانوي العام والثانوي الفني ، وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم اتخاذها ، هو إنشاء مدارس ستيم STEM، التي تعد نقلة نوعية هامة في هذا المجال حيث أن هذه النوعية من المدارس تقبل المتميزين في الشهادة الإعدادية، وهي مدارس راعية للموهوبين في مجالي العلوم والرياضيات.

وأكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، على التطوير الكبير الحادث لمنظومة التعليم العالي والجامعي، وقال انه شهد تطورا ملحوظا وملموسا بشكل كبير في العديد من المجالات والقطاعات وأن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود كثيرة.

وصرح شوقي خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن من ضمن إنجازات الرئيس السيسي علي مستوي التعليم الجامعي هو إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة وبدء الدراسة بها في فترة زمنية قياسية، حيث كانت البداية مع إفتتاح 3 جامعات تكنولوجية في عام 2019 وهي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة الدلتا التكنولوجية وجامعة بني سويف التكنولوجية وتحتوي تلك الجامعات على برامج دراسية مميزة تم اختيارها بعناية لتكون رابطا بين سوق العمل والتعليم.

واضاف الخبير التربوي، أن هذا العام تم إفتتاح وبدء الدراسة بـ 7 جامعات تكنولوجية جديدة ليصل مجموع الجامعات التكنولوجية إلي 10 جامعات وأن هذه الجامعات تعد نقلة نوعية هامة في مجال التعليم الجامعي في مصر ونجاح الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي بإفتتاحها بتلك السرعة يعد إنجازا غير مسبوق بمعني الكلمة وان مصر بافتتاح تلك الجامعات أصبحت تواكب الكثير من الدول الصناعية الكبري التي تهتم بقطاع التعليم وبالأخص التعليم الفني فهو عماد تقدم الأمم الذي يهدف إلي خدمة الصناعة لإحداث تنمية مستدامة بمصر.

وأشار إلي أن الجامعات التكنولوجية نجحت بشكل كبير علي الرغم من حداثة عهدها في إستقطاب عدد كبير من الطلاب واصبح هناك العديد من الطلاب يتهافتون على الالتحاق بها بسبب الجودة التعليمية العالية التي تقدمها تلك الجامعات لخريجيها وطلابها، حيث تهتم تلك الجامعات بالتدريب العملي بشكل كبير للغاية.

إنجازات الرئيس السيسي على مستوى التعليم الثانوي

واستطرد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، وأكد على التطوير الكبير الحادث لمنظومة التعليم الثانوي، وقال ان الدولة المصرية نجحت في إنشاء مدارس ستيم STEM في اكثر من مكان الاهتمام بالمتفوقين والموهوبين في العلوم، وان تلك المدارس مدارس داخلية، ويتمم إعداد الطلاب بداخلها علي أعلي مستوي حتي يكونون علماء مصر في المستقبل.

وصرح شوقي خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن من ضمن إنجازات الرئيس السيسي علي مستوي التعليم الثانوي، حيث أن مدارس ستيم STEM يتواجد بها احداث المناهج والمقررات العالمية المتواجدة في الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا، حتي يتم تنشئة أبنائنا تنشئة سليمة وتيم عمل مشروعات علمية من قبل الطلاب على أعلى مستوي.

إنجازات الرئيس السيسي على مستوى التعليم الثانوي الفني

واضاف أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن من ضمن إنجازات الرئيس السيسي علي مستوي التعليم الثانوي الفني هو إنشاء مدارس التكنولوجية التطبيقية، لتخريج خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وأوضح أن وزارة التربية قد وقعت العديد من برتوكلات التعاون مع المؤسسات الصناعية الكبرى لتدريب الطلاب داخل المصانع والشركات حتي يكونوا مدربين علي أعلي مستوي لفيدوا الصناعة المصرية وينهضوا بالاقتصاد المصري، وأن تلك المدارس يتواجد بها تخصصات نادرة مرتبطة بسوق العمل بشكل مباشر وأن الدولة دعمت تلك المدارس بإنشاء الجامعات التكنولوجية.

وأكمل أن مدارس التكنولوجية التطبيقية وصل عددها إلي 20 مدرسة بالعديد من محافظات مصرن وانه قد تم مراعاة أن تكون تلك المدارس لتخدم البيئة المتواجدة بها والمحافظة التي تحتويها فعلي سبيل المثال فإن المدارس المتواجدة في محافظة المحلة اهتمت بالعزل والنسيج؛ لأن تلك المحافظة مشهورة بمصانع العزل والنسيج .

ومن جانبه عدد أكد الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، على التطوير الكبير الحادث لمنظومة التعليم الثانوي الفني، وقال انه شهد تطورا ملحوظا وملموسا بشكل كبير في العديد من المجالات والقطاعات وأن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود كثيرة، وقد نتج عن ذلك عقد شراكات مع القطاع الخاص و التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية والتي يتعلم فيها الطالب المهارات العملية المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب في بيئة العمل الطبيعية التي توفرها الشركات بالإضافة إلى الحصول على مقابل مادي للتحفيز والتشجيع ووجود فرص عمل حقيقية للطلاب بعد الانتهاء من الدراسة.

وصرح حجازي خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن من ضمن إنجازات الرئيس السيسي علي مستوي التعليم الفني هو تغيير وجهة نظر المجتمع والمصريين نحوه حيث، كان التعليم الفني على وجه الخصوص بعيدا كل البعد عن مجالات العمل المتاحة والتي بات أغلبها في الوقت الحالي معتمدا على التكنولوجيا بشكل كبير وقد ساهم التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية في إعطاء معنى وقيمة للتعليم الفني وانعكس ذلك على نظرة المجتمع للتعليم الفني وقد بدا ذلك واضحا من خلال الإقبال الكبير على الالتحاق بالمدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية.

واضاف الخبير التربوي أن الرئيس السيسي وفي إطار اهتمامه بالمنظومة التعليمية للتعليم الفني تم العمل علي تطوير المناهج في التعليم العام والفني بالشكل الذي يواكب المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل وفيما يخص التعليم الفني تم العمل على اعتماد وتطبيق منهج الجدارات والذي يضمن حصول الطالب على قدر من المعلومات والاتجاهات والمهارات الضرورية والمهمة لالتحاقه بسوق العمل الدولي، وقد تم أيضا تطوير معظم برامج التعليم الفني في ضوء هذا التوجه، والعمل على إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد خاصة بالتعليم الفني، وكذلك العمل على إنشاء أكاديمية مهنية متخصصة لتدريب معلمي التعليم الفني.

بينما قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، والخبير التعليمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على أن يضع برنامج يضع التعليم المصرى فى إطار المنافسة العالمية، وأنه تطرق الي إلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل، مؤكداً علي أهميته وانه هو المستقبل.

وصرح شحاته، الدولة المصرية اتخاذت العديد من الأساليب لتطوير التعليم الفني كان من ضمنهاا تطوير المدرسة الثانوية الفنية وفتح الطريق إلى الجامعات التكنولوجية، وأن هذا الأمر يعد نقلة لمستوي الطالب المصري في التعليم الفني فإن يصبح الطالب قادر علي تطبيق ما تم تدريسه نظرآ علي أرض الواقع .