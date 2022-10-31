انطلاق القاهرة الإخبارية.. هنا عاصمة الخبر وبيت العرب

انطلق منذ قليل البث الأول لقناة "القاهرة الإخبارية"، أول قناة إخبارية مصرية إقليمية، بظهور مميز لإعلاميي القناة.

وقال الإعلامي تامر حنفي في افتتاحية القناة: "من مصر أرض الحضارة والفنون والتاريخ.. من هنا يبدأ الخبر وتبدأ الحكاية، ومن هنا ننقل الصورة بكل أبعادها.. قناة القاهرة الإخبارية هي صوت العرب وصورتهم.. نناقش كل القضايا بموضوعية ومصداقية.. نتبع سياسة واضحة نحافظ فيها على مصالحنا المصرية والعربية".

وقالت الإعلامية رشا عماد: «لكل أمة هوية ونحن العرب هويتنا وثقافتنا ولغتنا وتراثنا مشترك، نحن جسد لأمة واحدة نفرح ونحزن معا، تجمعنا هنا قاهرة المعز في بيت العرب.. هنا القاهرة عاصمة الخبر».