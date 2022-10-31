في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

في ٣ مدارس مختلفة

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” مريم كمال ، تغطية خاصة عن الحوادث المأسوية التي شهدها قطاع التعليم اليوم في محافظتي الشرقية والقليوبية.

ويرصد صدى البلد تلك الحوادث في الفيديو التالي:

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توفى معلم لغة إنجليزية خلال طابور الصباح بمدرسة مشتول السوق الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية إثر تعرضه لحالة إغماء.

فيما أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية لموقع صدي البلد أن أشرف محمد سلامة صقر، كبير معلمي اللغة الإنجليزية بمدرسة مشتول القاضى للتعليم الأساسي وافته المنية صباح اليوم داخل المدرسة عقب انتهاء طابور الصباح وأثناء دخوله الحصة الأولى .

مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال

وأضاف المصدر أنه فور سقوط شهيد العلم مغشياً عليه تم استدعاء سيارة الإسعاف، وبمجرد وصوله إلى المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر من المسجد الكبير بالقرية.

وتقدمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بخالص العزاء في وفاة شهيد العلم خلال بيان جاء فيه: "تعليم الشرقية تنعي بمزيد من الحزن والأسي شهيد العلم والتعليم المرحوم أشرف محمد معلم خبير لغة إنجليزية والذي وافته المنية اليوم أثناء طابور الصباح بمدرسة مشتول الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

كما توفي عزت سلام مدرس رياضيات بمدرسة أسامة بن زيد الابتدائية في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذى وفاته المنية إثر أزمة قلبية خلال اليوم الدراسى بالمدرسة وشرحه للتلاميذ بالفصل.