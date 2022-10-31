محمد صلاح يستعد لمباراة نابولي في دوري الأبطال غدًا |شاهد

شارك محمد صلاح ، لاعب ليفربول الانجليزي صورًا جديدة له في احدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح من مران اليوم استعدادا لمباراة نابولي غدًا في دوري الأبطال .

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين لتعويض الرحيل المحتمل للأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية، اليوم الاثنين، أن نادي إنتر ميامي الأمريكي بدأ المفاوضات بقيادة مالكه الأسطورة ديفيد بيكهام، مع ليونيل ميسي، من أجل ضمه للفريق، وأنهم واثقون بأن اللاعب سينضم لهم بعد كأس العالم المقبلة.

ونشرت صحيفة “ ذا صن” البريطانية، تقريرًا ضم 5 أسماء لتعويض الرحيل المحتمل لـ ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان.

وجاء محمد صلاح في صدارة تلك القائمة، حيث كان نجم ليفربول لسنوات عديدة أحد أكثر المهاجمين ثباتًا وخطورة في أوروبا بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حين وقع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا على تمديد عقده مع ليفربول بأموال كبيرة في الصيف لتعزيز مكانة النادي، فإن باريس سان جيرمان يتمتع بقوة مالية يمكن أن يضاهيها.