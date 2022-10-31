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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«فوق الخيال».. محمد صلاح يروج لموسم الرياض برفقة كريم بنزيما |فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر اللاعب المصري  محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم "الأثنين"، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» فيديو الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2022 في نسخته الثالثة والتي تحمل شعار «فوق الخيال».

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ويشارك في إعلان موسم الرياض الجديد «فوق الخيال» عدد كبير من النجوم العالميين في الرياضة والفن والموسيقي ويتصدر محمد صلاح هؤلاء النجوم إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد ومنتخب فرنسا والمتوج بالكرة الذهبية هذا العام.

ويظهر في الإعلان أيضًا الفنان العالمي دي جي خالد الذي ردد عبارته الشهيرة «They ain’t Believe in us»، وختم مشاركته بعبارة «!RIYADH DID

ومن نجوم الفن العربي المشاركين في فيديو الإعلان الترويجي لموسم الرياض نجد أيضاً المطربة اللبنانية نانسي عجرم والفنان ماجد المهندس والممثلة نادين نجيم.

ويظهر في الفيديو محمد صلاح وهو يتجول في مناطق الموسم، ويسير بين الدول التي يضم الموسم نماذجاً من ثقافاتها وأنماط العيش فيها.

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وانطلق موسم الرياضي في 21 أكتوبر الجاري، ويتميز في نسخته الحالية باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية في العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع بين فريقي باريس سان جيرمان ضد تشكيلة من نجوم الهلال والنصر السعوديين.

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