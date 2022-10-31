أسامة عبد الغفار رئيساً لمركز شباب إبشان بـ كفر الشيخ

أسفرت انتخابات مركز شباب إبشان التابع لإدارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز أسامة أحمد عبد الغفار، بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية.

كما فاز بالتزكية -أيضاً- كل من، السعيد فتحي درويش، بمنصب نائب رئيس مجلس الادارة، وعبد العزيز عبد الفتاح، بمنصب أمين الصندوق، وأميرة مصطفى رزق عوض، بعضوية مجلس الإدارة.

ومن المقرر أنه يتم فتح باب الترشح لاستكمال باقي أعضاء مجلس الإدارة الأربعة «تحت السن»، وذلك خلال أقرب جمعية عمومية، وذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومحمد السماحي، مدير إدارة الشباب والرياضة ببيلا.

أسامة عبد الغفار

السعيد درويش

عبد العزيز عبد الفتاح