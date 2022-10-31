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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة عبد الغفار رئيساً لمركز شباب إبشان بـ كفر الشيخ

مركز شباب إبشان
مركز شباب إبشان

أسفرت انتخابات مركز شباب إبشان التابع لإدارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز أسامة أحمد عبد الغفار، بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية.

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كما فاز بالتزكية -أيضاً- كل من، السعيد فتحي درويش، بمنصب نائب رئيس مجلس الادارة، وعبد العزيز عبد الفتاح، بمنصب أمين الصندوق، وأميرة مصطفى رزق عوض، بعضوية مجلس الإدارة.

ومن المقرر أنه يتم فتح باب الترشح لاستكمال باقي أعضاء مجلس الإدارة الأربعة «تحت السن»، وذلك خلال أقرب جمعية عمومية، وذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومحمد السماحي، مدير إدارة الشباب والرياضة ببيلا.

أسامة عبد الغفار
أسامة عبد الغفار
السعيد درويش
السعيد درويش
عبد العزيز عبد الفتاح
عبد العزيز عبد الفتاح
أميرة مصطفى رزق
أميرة مصطفى رزق
الشباب والرياضة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مديرية الشباب مديرية الشباب والرياضة أعضاء مجلس الادارة منصب أمين الصندوق عضوية مجلس الإدارة فتح باب الترشح

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