متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 1-11-2022

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022؛ ليبلغ 24 جنيها للشراء و 24,1 جنيه للبيع.

وصل متوسط سعر الدولار في 3 بنوك خاصة منها " الإسكندرية، التجاري الدوليCIB، المصرف المتحد".

وزاد سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 1.22 جنيه أمس في المتوسط منذ قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي يوم الخميس الماضي.

وفقا لتقارير مصرفية فقد أظهر سعر صرف الدولار امام الجنيه استقرارا في بداية أول تعامل له اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022، بدون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا عاملا بمصر.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022؛ نحو 23.9 جنيه للشراء و 24 جنيها للبيع ، وذلك في بنوك " الأهلي، البركة، مصر"

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022؛ نحو 24.15 جنيه للشراء و 24,25 جنيه للبيع في عدد من بنوك القطاع الخاص.

و جاء أعلي سعر دولار علي مستوي 7 بنوك خاصة منها "فيصل الإسلامي، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، HSBC، ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي، المشرق".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 23,95 جنيه للشراء و 24,05 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العرب الدولي، العربي الإفريقي الدولي"

سعر البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 24,07 جنيه للشراء و 24,17 جنيه للبيع.



ثاني متوسط سعر



ووصل سعر الدولار نحو 24,1 جنيه للشراء و 24,2 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي "QNB،الأهلي المتحد،التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، الاستثمار العربي، قناة السويس، بلوم،كريدي أجريكول".



إجراءت البنك المركزي

وحرر البنك المركزي خلال الخميس الماضي سعر الصرف الأجنبي، علي هامش اجتماع لجنة السياسات النقدية الاستثنائي لرفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية.

ويقوم البنك المركزي بإعداد مؤشر للعملة المحلية مقابل العملات الأخرى والذهب بالتوازي بحث تطبيق قرار المشتقات المحلية من العملة للسيطرة علي سعر الصرف الأجنبي,

دعم الخدمات الرقمية

وعلي سياق متصل تقوم البنوك البالغ عددها داخل مصر 38 بنكا بالعمل المكثف علي جذب الشرائح الجديدة من العملاء علي مختلف أعمارهم وقدراتهم والفئات سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ضمن جهود البنك المركزي المصري لنشر الثقافة والتوعية المصرفية .

ويسعى الجهاز المصرفي لمساعدة العملاء علي دخول الأموال للقنوات الشرعية الممثلة في البنوك وشركات التمويل التابعة لإعادة ضخها في السوق .

وتساعد هذه الإجراءات علي توفير المزيد من فرص العمل ويدفع الإنتاج القومي، وذلك بالتوازي مع توجه البنوك لإطلاق برامج ومنتجات مبتكرة تتوافق مع احتياجات العملاء بالتوازي مع تعليمات البنك المركزي المصري بتمكين الفئات المهمشة والشرائح الاجتماعية الجديدة للاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة.