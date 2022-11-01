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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: أكمل عملك وفق خطتك

برج الثور
برج الثور

تشير توقعات برج الثور اليوم أن هذا هو سيكون من الأفضل أن تحاول إكمال كل عملك وفقًا لخطتك. سيكون اليوم باهظ الثمن من حيث المال. قد تكون هناك نفقات غير ضرورية.

وإليك توقعات برج الثور اليوم  1 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

 

برج الثور وحظك اليوم  الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 

توقعات برج الثور مهنيا

يمكن لرجال الأعمال الحصول على أرباح جيدة اليوم. يمكنك الحصول على فوائد جيدة من المخططات الحكومية. من ناحية أخرى ، يُنصح الموظفون بإكمال جميع أعمالهم بسرعة في المكتب اليوم. ربما اليوم سيكون عبء المسؤوليات على عاتقك أكثر.

 

برج الثور

توقعات برج الثور صحيا

لا تكن مهملاً على الإطلاق فيما يتعلق بالصحة. لتحافظ على انتعاشك ، ابدأ يومك بممارسة الرياضة كل يوم. أيضا ، اعتني بالطعام والشراب بشكل كامل.

توقعات برج الثور عاطفيا

 سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك. يمكن أن يكون فهمك المتبادل أفضل. بالحديث عن صحتك ، قد تشعر بالتعب والضعف. 

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

. تجنب اتخاذ قراراتك المالية بناء على طلب الآخرين. عليك أن تكون حذرًا للغاية في هذا الوقت على الصعيد المالي. ستكون أجواء المنزل جيدة

برج الثور توقعات برج الثور مهنيا توقعات برج الثور صحيا ‏توقعات برج الثور عاطفيا توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

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