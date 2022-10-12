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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 : تقدم مهني ومالي

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور  اليوم، يمكن أن تفتح لك أبواب جديدة اليوم مما يسمح لك بالتقدم مهنيًا وماليًا إذا استفدت منها.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

لا تتردد في مشاركة أفكارك ومشاعرك، لا تدع غرورك يعيقك؛ القيام بذلك يمكن أن يعقد الأمور، أنت قائد بالفطرة يقدر العمل الجماعي ويؤمن بالقيادة بدلاً من الإملاء، يمكن أن تفتح أبواب جديدة لأفراد برج الثور اليوم ، مما يسمح لهم بالتقدم مهنيًا وماليًا إذا استفادوا منها، يجب أن تلعب البطاقات بشكل جيد للغاية من أجل جني الأرباح.

توقعات برج الثور مهنيا

يمكن أن يتوقع مواليد الثور التحويل مع زيادة كبيرة في الدخل، نحثك على إظهار نفس مستوى الالتزام كما هو الحال في جميع مواقفك السابقة. 

توقعات برج الثور صحيا

من الممكن أن تكون قادرًا على الشفاء التام من أي مرض قد يزعجك لفترة طويلة من الزمن، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أي مخاوف صحية ، فمن الأفضل أن ترى طبيبًا لتهدئة عقلك ومنع حدوث أي مضاعفات أخرى.

توقعات برج الثور عاطفيا

سيكون من مصلحتك الفضلى ترتيب أمسية رومانسية مع شريك حياتك، بالنسبة لأفراد برج الثور العازبين ، لا يمكن تغيير الكثير.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

أنت فقط بحاجة لرؤية والديك وأقاربك في كثير من الأحيان. 

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