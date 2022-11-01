عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أول ظهور لزوجة برونو سافيو في مصر

صدى البلد

وصلت زوجة اللاعب برونو سافيو ، نجم النادى الاهلى ، القاهرة مساء الاثنين لقضاء إجازة توقف الدورى .

 

ونشرت زوجته صورة تجمعها به مع نجلهما وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعدما تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

 

و يلتقي الأهلي بالداخلية يوم الأربعاء المقبل، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.


ويدخل المارد الأحمر، مواجهة الداخلية بمعنويات مرتفعة بسبب تتويجه بلقب السوبر، على حساب الزمالك، الذي تلقى هزيمة بثنائية خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء أول أمس الجمعة الموافق 28 من أكتوبر الجاري.

مصر الأهلى الزمالك الدوري المصري النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

ترشيحاتنا

بوتين لم يحسم قراره بشأن مشاركته في قمتي العشرين وأبيك

بالفيديو .. مروان عطية يكشف حقيقة انتقاله للزمالك فى يناير القادم

رئيس البرازيل الجديد يؤكد حرصه على حضور قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

خاص| السفير الصيني بالقاهرة: مستمرون في استثماراتنا بمصر.. صور وفيديو

زي نهائي القرن| ميدو يكشف سر فوز الأهلي على الزمالك في السوبر

وزير الصحة: الرئيس السيسي يتدخل لدعم قوائم الانتظار بـ2 مليار جنيه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار برفقة حسن الرداد

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: أكمل عملك وفق خطتك

برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: تخلص من مخاوفك

هيفاء وهبي ترد على انتقادات ظهورها الأخير.. والجمهور: الصور كان ملعوب فيها

فيديو

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

«كوبري الموت».. انقطعت الأسلاك أثناء احتفال ديني في الهند فكانت الكارثة (فيديو)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ