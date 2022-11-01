وزير الصحة: الرئيس وجّه بعودة ملف السكان على رأس أولوياتنا| فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الصحة، بأن يكون ملف السكان على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال “المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية”.

وقال خالد عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك إمكانيات لتحقيق نجاح على الأرض في ملف الزيادة السكانية، ونعمل على وجود حلول.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن هناك دول حققت معدلات نمو عالمية ونجحت في حل النمو السكاني، مؤكدا أن مصر ما زالت تشهد معدل نمو سكاني مرتفع بمعدل 2.2 طفل والمستهدف أن نصل إلى 2.1 .

وأشار خالد عبد الغفار إلى أنه لو استمرت الزيادة السكانية، سيكون القطاع الصحي في مصر في حاجة إلى 4 آلاف سرير سنويا، بتكلفة مليارات الجنيهات.

قوة اقتصادية كبيرة

وأكمل وزير الصحة تصريحاته قائلا “الصين لديها مليار و400 مليون نسمة، وكذلك الهند، ولكنهما حوَّلا تلك الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية كبيرة”.