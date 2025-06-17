قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025
غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر
هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-6-2025
ماراثون الثانوية العامة 2025 | تفتيش الطلاب بمداخل اللجان قبل بدء الامتحان
بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات
وكالة فارس: الدفاعات الجوية دمرت مسيّرة صغيرة قرب منشأة نطنز النووية
موعد فتح وغلق المحلات والمولات خلال شهور الصيف
هجوم روسي عنيف يستهدف العاصمة كييف ويسفر عن حرائق ضخمة
حريق في 3 ناقلات نفط بمياه بحر عمان قبل اقترابها من مضيق هرمز
مجموعة السبع تؤكد دعمها لأمن إسرائيل وتدعو لخفض التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز ثقافي ومعرفي جديد.. تزويد مكتبة مصر العامة ببورسعيد بأحدث المكتبات المتنقلة

أحدث المكتبات المتنقلة تصل بورسعيد لرفع الوعي للأسر الأولى بالرعاية
أحدث المكتبات المتنقلة تصل بورسعيد لرفع الوعي للأسر الأولى بالرعاية
محمد الغزاوى

استقبلت مكتبة مصر العامة بمحافظة بورسعيد برئاسة  ممدوح التابعي مدير المكتبة، أحدث المكتبات المتنقلة، والمزودة بتقنيات حديثة لتجوب جميع المناطق الأولى بالرعاية بالاضافة الي تواجدها في تجمعات الشباب، بالنوادي والكليات والمدارس لتنشر وتساهم في رفع  الوعي الثقافي عند كافة أطياف المجتمع، 

جاء ذلك بدعم كامل من صندوق مكتبات مصر العامة ، بلغ أكثر من 4 مليون جنيها تقديرٱ  للمدينة الباسلة وتاريخها الوطني المشرف في إطار جهود محافظة بورسعيد لرفع مستوى الوعي والثقافة لدى المواطنين، و تحت رعاية اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد

وتمثلت مواصفات المكتبة المتنقلة في سيارة ميني باص ميتسوبيشي موديل 2025 مزوده بمصادر تشغيل للطاقة ومنظومة كاميرات مراقبة ومنظومة صوتية متكاملة وتاندة خارجية مانيوال و منظومة أنترنت 9 مخارج وثلاجة وتكييف، و تجهيزات هندسية طبقا" للمواصفات القياسية (كراسي -وحدات أرفف_مكتب اخصائي معلومات) والمكتبة المتنقلة مزوّدة بأنشطة خدمية تشمل إعارة الكتب، فعاليات وورش توعوية للأطفال و برامج ثقافية متنوعة لرفع الوعي في المجتمع  .

بتكلفة  أكثر من 4 مليون جنيها تقديرٱ  للمدينة الباسلة وتاريخها الوطني المشرف مكتبة متنقلة للمناطق الاولي بالرعاية

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية صندوق مكتبات مصر العامة لتعزيز الدور الثقافي في المحافظات، ودعم التنمية الثقافية الشاملة في ظل "بناء الجمهورية الجديدة"  

المكتبات المتنقلة تُعد من المبادرات الثقافية الحيوية، و توفر تنوعٱ في مصادر الوصول إلى المعرفة. وتعزز القراءة والتعلم الذاتي، وتنشر الثقافة العامة لدى مختلف الفئات العمرية، خاصة بين الأطفال والشباب. ومن خلال الورش التفاعلية والأنشطة المصاحبة، تساهم المكتبات المتنقلة في تطوير مهارات التفكير، والإبداع، والتواصل، خاصة لدى طلاب المدارس. كما تُحقق نوعًا من العدالة في توزيع الخدمات الثقافية، فلا تبقى مقتصرة على فئات بعينها . فضلٱ عن تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المرتبطة بالهوية المصرية والتاريخ والثقافة الوطنية.

بورسعيد مكتبة مصر العامة محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

الطلاب

132 طالبًا.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

نداء عاجل من الحكومة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

تخفيف الأحمال؟.. نداء عاجل من الحكومة بشأن الكهرباء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة

فاضل ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة

سحب مضيئة

سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

ترشيحاتنا

صاروخ

بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

هجوم سيبراني على إسرائيل

دولة الاحتلال تعطل جميع تطبيقات الملاحة في إسرائيل

السفارة البريطانية بالقاهرة

السفارة البريطانية تطلق حملة النمو الأخضر لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر بمجال المناخ

بالصور

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

نشرة المرآة والمنوعات| منة فضالي تشعل السوشيال بفستان جرئ .. إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية .. مشروب يرطب الجسم ويرفع معدل الحرق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

والد ضحية بولاق الدكرور

صاحبه ضيعه.. والد جامع الكانزات بالجيزة: ضحكوا عليا وقالولي خـبطته عربية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد