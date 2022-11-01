فاروق جعفر: فيريرا عمل للزمالك إنجاز.. وزكريا الوردي لاعب متهور.. فيديو

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن اصابة محمود حمدي الونش مدافع الزمالك موصحا أن من سوء حظ اللاعب أن الإصابة جاءت في الفترة التي يمر بها الونش بأفضل مستوياته وفي أوج تألقه.



وأوضح جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة، المذاع على فضائية ETC: "الزمالك يعيش فترة من الضغط، والصفقات تحتاج لبعض الوقت للانسجام مع خطة اللعب لفيريرا، المدرب عمل انجاز بالتتويج بالدوري والكأس وهي طفرة لا يمكن نكرانها".



وتابع: "فيريرا أخطأ بالاعتماد على زكريا الوردي وهو لاعب جديد كان يحتاج لبعض الوقت، هو لاعب مميز لكنه متهور وغير معتاد على لقاءات الأهلي الزمالك، وبما أنه شارك وأخطأ في مباراتي سيراميكا والأهلي فالأفضل أن يجلس بديلا في المباراة المقبلة والاعتماد على لاعب أكثر خبرة بأجواء الدوري المصري".



وواصل: "عمرو السيسي الأنسب حاليا لخط وسط الزمالك، والخسارة في السوبر لا تقلق من قوة وتميز لاعبي الفريق الأبيض، ولابد من استعادة التوازن في الفترة المقبلة".