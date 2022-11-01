قصة معاناة دنيا عبد العزيز بعد وفاة والدتها بين يديها

عيد ميلاد دنيا عبد العزيز.. تحتفل الفنانة دنيا عبد العزيز اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، بعيد ميلادها الـ 40، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1980.

دنيا عبد العزيز ومعاناتها لوفاة والدتها

وسردت دنيا عبد العزيز في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، قصة معاناتها بسبب وفاة والدتها، التي تركت أثرا نفسيا كبيرا عليها.

وقالت دنيا عبد العزيز، متأثرة: «بعد وفاة أمي مبقتش أزعل على حد .. بقيت ألبس ماسكات عشان اعرف اتعايش مع الناس».

وتاث دنيا عبد العزيز، قائلة: «اتغيرت تماما على المستوى الشخصي بعد وفاة أمي وإلهام شاهين من الناس اللي وقفوا جنبي».

وأضافت دنيا عبد العزيز قائلة : «مش قادرة أستوعب وفاة والدتي وبقول إنها مشيت ولم تتوف، وماتت وهي ماسكة إيدي أنا ومصطفى زوجي، وبصتله وهي بتدمع وكانت بتوصيه علي».

واستكملت دنيا عبد العزيز : «والدتي كانت مرتبطة بـ زوجي مصطفى جدًا وبتحبه وكان بيزورها دايمًا قبل وفاتها، ودا قربنا من بعض، وأمنية حياتي اتحققت وهي أني أرتبط برجل والدتي بتحبه؛ علشان تكون مطمئنة علي، وخليت صورها حواليا يوم فرحي عشان أحس إنها معايا».

زواج دنيا عبد العزيز

وتزوجت مؤخراً الفنانة دنيا عبد العزيز من المهندس مصطفى كامل، وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين والفنانين، وأحيت حفل الزفاف الراقصة الاستعراضية دينا.

أحدث أعمال دنيا عبد العزيز

أحدث أعمال دنيا عبد العزيز كان مشاركتها في سباق مسلسلات رمضان الماضي في مسلسل "المداح 2" برفقة الفنان حمادة هلال، بجانب مشاركتها في مسلسل "ملف سرى" بطولة الفنان هاني سلامة.