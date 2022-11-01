عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يرفع أسعار النفط العالمية

ضعف الدولار يرفع
ضعف الدولار يرفع أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتقلص خسائرها في الجلسة السابقة، بعد أن طغى ضعف الدولار على اتساع نطاق قيود كوفيد-19 في الصين ما زاد من مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 73 سنتاً، أي 0.8%، إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش.

 

 وانتهى عقد ديسمبر أمس الاثنين عند 94.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1%.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً، أي 0.7%، إلى 87.11 دولار للبرميل.


وأغلق خاما برنت وغرب تكساس على ارتفاع في أكتوبر، ليسجل الخامان أول مكاسب شهرية منذ مايو، وذلك بعدما أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.


وتراجع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غداً الأربعاء.

ويجعل الدولار الضعيف النفط أرخص ثمناً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويعكس في المعتاد رغبة أكبر من المستثمر في المخاطرة.

ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل أمس الاثنين قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأجبرت قيود كوفيد-19 في الصين على إغلاق منتجع ديزني في شنغهاي أمس الاثنين بصورة مؤقتة، بينما قد ينخفض إنتاج هواتف أيفون التابعة لشركة أبل في منشأة كبيرة بالصين بنسبة 30% في نوفمبر.

وتسببت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية.

وقفز إنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يومياً في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19، ما تسبب في ضغط على الأسعار، حتى مع إعلان شركات النفط الصخري أنها لا تتوقع تسارع الإنتاج في الأشهر المقبلة.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم

الدولار يتراجع عالميا والجنيه الاسترليني يرتفع

النفط أسعار النفط الخام الدولار أخبار أسعار الذهب أخبار الذهب اليوم أزمة الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

ودع أبناءه ومات داخل الفصل.. القصة الكاملة لوفاة مدرس رياضيات في شبرا الخيمة

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-11-2022

ترشيحاتنا

أول زيارة رسمية.. خطأ بروتوكولي لرئيس العراق بالجزائر يثير جدل مواقع التواصل

الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد شفاء الأورمان أول مستشفى خضراء

وزير البترول : استعداد مصر للعب دور رئيسي في أسواق الطاقة العالمية

إلحق اشتري.. نزيف فى أسعار الذهب| عيار 21 يفقد 7 جنيهات

وزير الصحة يوجه بوضع دراسة متكاملة لرفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية

ضيقوا على الناس معيشتهم .. علي جمعة يوضح حكم عمل الذكرى السنوية للمتوفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيله صادم .. 10 صور للشيف أسامة السيد قبل رحيله تكشف مرضه

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

لص يعتذر بعد سرقة لابتوب.. ويقدم خدمة "جدعنة" لصاحبه

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ